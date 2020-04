Réplica! Dudamel solta o verbo contra Nathan e diretoria do Galo: ‘Covardia’

​Não demorou nada a réplica de Rafael Dudamel frente às polêmicas ​declarações de Nathan em entrevista concedida à TV Record. Nela, o jogador atleticano detonou publicamente o estilo ‘disciplinador’ do treinador venezuelano, admitindo que diversos atletas do elenco estavam incomodados com as imposições e novas regras impostas por ele. Contactado pela reportagem do ​Globoesporte, o técnico revelou decepção com a postura do ex-comandado e do clube.

“Recebo com muita decepção as declarações, por encontrar num jogador a covardia de falar sobre uma pessoa que não está lá. Definitivamente, o êxito de um jogador caminha lado a lado com o profissionalismo, com a hombridade, com a sinceridade e a frontalidade que pode viver. Hoje eu entendo porque ele não triunfou em nível internacional. Quando falam sobre o futebol do Brasil, você imagina jogadores profissionais, com ética, com valentia e, definitivamente, este garoto tão jovem, que começa sua carreira, não reúne, hoje – e pode mudar, com o passar dos anos -, toda a categoria que deve ter um jogador digno do que é o futebol do Brasil”, afirmou.

O ressentimento de Dudamel também se estende à alta cúpula do ​Atlético-MG, especialmente na forma como o processo de demissão do comandante foi conduzido. De acordo com o treinador, o presidente alvinegro, Sérgio Sette, não o procurou para conversar após a saída.

“Lastimosamente foi curto o tempo no clube. Os dirigentes não sustentaram sua palavra. Foram alvos de muitas críticas e frágeis para poder suportá-las (…) Fiquei muito surpreendido que, até o dia de hoje, nunca tive uma palavra, desde a minha saída do Atlético, com o presidente. O senhor Sérgio nunca teve a fortaleza, a personalidade e o caráter para dar a cara e poder conversar como profissional e como homem sobre seu ponto de vista e o porquê da minha saída. Mas eu, como profissional, devo entender essas decisões e continuar”, concluiu.

