RESOLVESIM: Plataforma online e gratuita de preparação para ENEM e vestibulares

Em meio à pandemia do Covid-19, duas instituições educacionais do País, Eleva e Estácio, desenvolveram a plataforma Resolve Sim para apoiar os alunos dos últimos anos do ensino médio que se preparam para o Enem e os vestibulares.

A Resolve Sim tem conteúdo produzido pela Eleva Educação, um dos mais conceituados grupos de ensinos fundamental e médio do Brasil, e metodologia e tecnologia digitais da Estácio, maior universidade brasileira e líder em inovação no EaD.

Para os alunos da rede pública, será um serviço gratuito, sem qualquer limitação de conteúdo. O portal pode ser acessado de qualquer computador, smartphone ou tablet.

“Vivemos um momento em que todos devem se unir para sairmos mais fortes. É hora de pensarmos em como ajudar quem tem menos recursos para enfrentar a situação e, por isso, ao prepararmos todo o ensino não presencial para os nossos alunos, pensamos que poderíamos fazer a diferença na vida de muitos alunos da rede pública dando um suporte nesse momento tão delicado. É uma das iniciativas que estamos fazendo, dentre outras, para deixar nossa contribuição e minimizar as diferenças na atual conjuntura”, afirma Bruno Elias, presidente da Eleva Educação.

Os conteúdos, com chancela de qualidade da Eleva, estão distribuídos em quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza; além de uma área especial de provas de preparação, o Simuladão.

Ao todo, serão 48 aulas completas, com metade delas já disponível para acesso imediato. Haverá aulas novas sendo postadas diariamente. Houve um cuidado especial com a metodologia e os objetos de aprendizagem – e-books, temas ilustrados e infográficos, games, planos de estudos e tarefas com acompanhamento de professores e tutores estão entre eles.

As duas gigantes da educação produziram em tempo recorde a plataforma, com a expectativa de receber mais de um milhão de estudantes este ano. A solução foi criada em pouco mais de três semanas, com a participação direta de mais de 100 profissionais da Eleva e da Estácio.