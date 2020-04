Resolvido: como baixar um vídeo do Facebook

É sempre a mesma situação, você está descendo o seu feed e encontra um vídeo interessante, a primeira reação é querer enviar o vídeo no grupo de amigos no whatsapp ou telegram, mas infelizmente o facebook não permite que você salve o vídeo em seu celular diretamente pela plataforma.

Você pode até utilizar a opção “salvar vídeo” que o próprio facebook oferece, mas convenhamos que guardá-lo em uma das pastas de vídeos salvos no site, só contribui para o esquecimento do vídeo no limbo de vídeos não assistidos para sempre. Dias depois quando o assunto já perdeu a graça, o facebook emite um pequeno aviso na tela lembrando que ainda há vídeos salvos para ver. De fato, a função facilita a sua vida em parte, mas chega a ser um pouco frustrante.

Ao fim, você ainda não conseguiu compartilhar o seu vídeo e desiste. Mas espere, não é o fim. Você pode conseguir videos de baixar en facebook de uma maneira muito mais simples e rápida para compartilhar onde e com quem quiser. Chega de toda essa complicação e dor de cabeça, confira esse tutorial e aprenda como baixar um vídeo do facebook definitivamente.

Como salvar um vídeo do facebook no computador

Com a página que contém o vídeo aberta em seu navegador (Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox ou Chrome), clique sobre o vídeo desejado com o botão direito do mouse. Nas opções, selecione “copiar URL do vídeo no momento atual”.

No passo seguinte, abra a ferramenta https://fbvideox.com/pt/ em outra aba em seu navegador.

No site, cole o link copiado na caixa onde há a mensagem “cole o URL do video aqui”.

Em seguida, clique no botão baixar.

Selecione na lista abaixo a qualidade desejada para download. O site oferece qualidade em SD e HD, para a melhor resolução possível, selecione a opção HD.

A o clicar na opção desejada, uma caixa de diálogo aparecerá para que você escolha onde deseja salvar o seu vídeo.

Como salvar um vídeo do facebook pelo celular

No aplicativo do facebook em seu smartphone, vá até o vídeo desejado e clique nos três pontinhos localizados no canto direito no alto da tela. Clique na opção “copiar link”.

Abra o navegador de internet em seu celular. Em seguida, abra o fbvideox em uma guia.

Cole o link copiado na caixa onde está escrito “cole o URL do vídeo aqui”, em seguida, clique no botão baixar.

Selecione abaixo a opção de qualidade desejada (SD ou HD) para baixar o vídeo. Uma nova aba será aberta, e em instantes, o download do vídeo começará a ser mostrado na barra de notificações. Após ser baixado, o arquivo estará disponível na pasta download, que pode ser acessado diretamente da galeria.

Lembrando que o processo é basicamente o mesmo em celulares android ou ios, e não é necessário a instalação de um aplicativo para fazer o download ou logar no site com os seus dados do facebook. O download é realizado em alguns instantes e estará pronto para ser compartilhado em qualquer rede social.