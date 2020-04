Resultado da Lotofácil 1954 – Quarta – 15/04/2020

Confira o resultado da Lotofácil 1954, que será sorteado em 15/04/2020 (Quarta) às 20:00h no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, Terminal Tietê.

O MidasSorte acompanha o sorteio da Lotofácil 1954, que é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal, dezena a dezena, as bolinhas sorteadas. Curta com a gente, em tempo real, toda a emoção da Lotofácil 1954.

Resultado da Lotofácil Lotofácil 1954 Dezenas na ordem do sorteio

* * * * *

* * * * *

* * * * * Dezenas em ordem crescente

* * * * *

* * * * *

* * * * * ••••• ………….!!! Prêmio estimado da Lotofácil 1954 R$ 1.500.000,00!!!

Valor acumulado para a Lotofácil da Independência 2020: R$ 48.831.105,29

Distribuição das Premiações

Postado tão logo a Caixa a divulgue de forma oficial.

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio 15 pontos …. R$ ….. 14 pontos …. R$ …. 13 pontos …. R$ 25,00 12 pontos …. R$ 10,00 11 pontos …. R$ 5,00

Cidades em que foram feitas as apostas vencedoras do concurso Lotofácil 1954:

……….

Faça sua aposta e confira conosco o Resultado da Lotofácil 1954.

Junte os amigos, jogue em grupo, faça Bolões. Está provado: o jogo compartilhado faz bem, tornando-nos mais sociáveis! Obter o prêmio máximo no concurso Lotofácil 1954 é, sem dúvida, uma questão de jogar, habilitando-nos à Sorte!

Você pode receber prêmios da Lotofácil 1954 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.

Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que, a partir de 04/02/2014, os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago. Atenção: Confira seu recibo no ato da aposta e o guarde bem, pois ele será o seu comprovante para recebimento de prêmios.

Estatísticas da Lotofácil 1954

Dezenas que mais saíram: 13; 24; 10; 11; 20; 04; 01; 14; 02; 03; 25; 23,05; 22.