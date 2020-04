Retorno em maio? Dirigente da CBF comenta possibilidade de retomada do calendário

Quando o futebol brasileiro retornará? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, afinal, o Brasil vive dias complicados em meio à escalada da pandemia de ​coronavírus. A prioridade de momento é com a saúde e segurança dos protagonistas da bola – e de toda a sociedade, é claro -, contudo, dentro das possibilidades, a maior entidade do futebol nacional tenta se organizar e vislumbrar todos os cenários viáveis.

Em entrevista concedida à Fox Sports e repercutida pelo ​UOL E​sportes, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, atualizou o panorama. Perguntado se a retomada do futebol ainda no mês de maio seria inviável mesmo com portões fecha, o dirigente evitou cravar prazos, mas reforçou que estamos bem distantes de revermos o futebol em sua ‘normalidade’.

“ Eu não definiria assim. Eu diria que o pico [da doença] no eixo Rio-São Paulo provavelmente se dará no mês de abril, primeira quinzena de maio. (…) Nós temos já uma franca elaboração de um protocolo que permita que, quando a autoridade pública de saúde diga que pode ter a chamada mini aglomeração, é possível nós retomarmos progressivamente, mas claro que de maneira parcial. Eu acredito que a volta integral, que seria com as equipes treinando, já realizando seus jogos de portões abertos, me parece muito precoce dizer, mas muito improvável que isso aconteça. Eu acredito na retomada progressiva “ , afirmou.

