Rick e Renner entram na onda e marcam live no YouTube

Prontos para embarcarem no mundo das lives nessa quarentena, Rick e Renner farão a primeira transmissão ao vivo de um show direto de casa no próximo sábado (25), às 16h, no YouTube, intitulado At Home – Rick e Renner – The Best. Como sugerido pelo nome, a dupla levará aos fãs os maiores sucessos de carreira.



Tomando todos os cuidados impostos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), a dupla fará um show com a banda, mas em um formato reduzido e todos com distanciamento necessário uns dos outros.



“Por mais que seja um grande acontecimento, a responsabilidade com o próximo vem sempre em primeiro lugar e não podemos nos colocar ou colocar nossa banda e equipe em risco. Todo o protocolo será seguido para garantir a integridade de todos”, afirmou Renner.



Com aproximadamente três horas de duração e transmissão simultânea pela Top FM de São Paulo, os artistas já garantiram que mais de 40 canções estão na setlist da apresentação.



Além dos clássico, faixas do mais recente trabalho, Seguir em Frente, também compõem a trilha sonoroa da aguardada festa.



“E queremos também que os fãs interajam. Vamos atender a muitos pedidos. É só comentar pedindo CONFIRA que vamos atender. No domingo, a Paranaíba FM tocará os melhores momentos”, prometeu Rick.



“É um momento bem complicado pelo qual estamos passando e acreditamos que essa exibição pode ajudar a levar um pouco de conforto e alegria às pessoas. É essa a nossa maior motivação. Além disso, estamos em busca de empresas parceiras para, junto com nós tornarmos a live um evento beneficente em ajuda ao projeto Fome de Música e também ao Hospital de Amor. O QR Code estará na telinha para doações”, completou o artista.



