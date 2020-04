Rihanna sensualiza com calcinha transparente

Se é pra causar, chame Riri! No último final e semana a cantora deixou seus fãs e seguidores em polvorosa ao postar, em suas redes sociais, um vídeo curtíssimo, no formato bumerangue, no qual exibe a calcinha transparente.



Mas a “amostragem” não foi à toa. Esperta que só, a Bad Girl levantou sua camiseta para mostrar a calcinha transparente de cintura alta que estava usando, mas incluiu no post um link para o site da sua marca de lingerie, Savage X Fenty.



Quem ficou bastante empolgado com o post foi Lil Uzi Vert. Admirador confesso de Rihanna, o rapper tirou uma captura de tela embaçada e postou em seus stories. Vale destacar que ele, que tem mais de 12,3 milhões de seguidores no Instagram, segue apenas uma pessoa: Rihanna.



Amor de mão única



Não é de hoje que Uzi declara seu amor à Riri. A cantora, por sua vez, embora não retribua como ele deseja, não deixa de dar atenção ao rapper. Recentemente circulou nas redes um vídeo dos dois dançando untos, para delírio de Uzi.



O rapper comentar todas as postagens da amada. Apaixonadinho!



Em uma videochamada na Apple Music, Selena Gomez revelou sua adoração por Rihanna. A cantora contou que tem o livro de fotos da Rihanna na sala de sua casa.



“Não é uma boa ideia tê-lo ali quando recebo visita de caras…”, brincou.



Segundo Selena, ela sempre foi fã da Riri e CONFIRA favorita é Love On the Brain, do álbum ANTI (2016).



“Sou fã da Rihanna desde o início. De SOS até hoje”, disse a cantora.



