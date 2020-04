Rionegro e Solimões prometem live divertida na quarentena

Neste sábado (25), a partir das 19h, no YouTube, a dupla Rionegro e Solimões vai encontrar o público em uma live pronta para divertir os fãs durante a quarentena em razão do novo coronavírus.



Com objetivo social e beneficente, o encontro dos sertanejos acontecerá sob o nome de Rionegro e Solimões Live Show e ainda vai carimbar a comemoração de 31 anos de carreira dos artistas além do aniversário de Solimões.



Segundo os cantores, o show ao vivo terá todos os cuidados necessários para evitar aglomerações e garantir a saúde e bem-estar tanto deles quanto da equipe.



“Estamos tomando todas as medidas recomendadas pela OMS [Organização Mundial da Saúde]. Queremos uma live bonita, que anime o público, mas que também esteja dentro das normas de segurança”, detalhou Rionegro. A dupla contará apenas com dois músicos de apoio, que farão os arranjos no violão e na sanfona.



Os sertanejos fizeram questão de aproveitar o evento para arrecadar doações à instituições beneficentes e durante a transmissão, maiores informações serão dadas ao público.



E em cerca de duas horas de apresentação, eles garantiram que muitos hits vão fazer parte da lista que já possui aproximadamente cinquenta faixas escolhidas.



“Essa live vai ser basicamente o que fazemos no nosso show, obviamente com um arranjo diferenciado nas músicas. Mas para quem gosta ou tem vontade de ver nossas apresentações, vai ser um prato cheio. É só alegria”, prometeu Solimões.