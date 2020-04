Rita Ora recebe chuva de elogios por fotos de biquíni

Rita Ora aproveitou a quarentena para renovar o bronzeado e publicou algumas fotos em seu Instagram, surpreendendo os 16,2 milhões de seguidores.



De biquíni de oncinha e sentada na grama de sua casa, a cantora mostrou um corpaço que foi muito elogiado pelos fãs, que ressaltaram a ótima forma da artista nos comentários.



Rita Ora sente falta da vida simples antes de ser famosa



“O sol invadiu meus olhos. Sentada no meu jardim para um pouco de vitamina D esta manhã”, escreveu ela na publicação.



A postagem contou com mais de 603 mil curtidas e muitos internautas ‘babando’ pela estrela.



“Quente!”, “Quanta beleza”, “Maravilhosa”, “Esplêndida”, “Você é tão linda” e “Rainha” foram algumas das mensagens.















Rita Ora se voluntaria na luta contra o coronavírus



A cantora Rita Ora é mais uma das celebridades que está se envolvendo de forma mais notória na luta contra a pandemia do novo coronavírus, estando prestes a ajudar quem mais precisa.



A artista revelou ter se inscrito para trabalhar como voluntária do NHS (Sistema de Saúde Nacional do Reino Unido), junto com sua irmã mais velha, Elena.



Rita Ora termina namoro com o filho de Jude Law



A inspiração de ambas em se voluntariar na luta contra o coronavírus foi a mãe delas, Vera Sahatciu, que retornou a carreira de médica durante a pandemia para ajudar as pessoas com a saúde mental mais fragilizada.



“Minha mãe sempre foi minha heroína, mas essa pandemia honestamente fez dela uma super-heroína aos meus olhos. Ela é tão corajosa e passou por muita coisa sozinha”, declarou Rita Ora à revista Hello!



Lollapalooza é adiado para dezembro por conta do coronavírus



“No entanto, sua generosidade para ajudar os outros apenas cimenta o que eu sei do que minha mãe é capaz. Estou tão feliz que o resto do mundo agora também viu”, continuou ela.



Quanto ao trabalho que Rita e Elena farão como voluntárias, a cantora informou que as duas “entregarão suprimentos médicos, coletarão prescrições, checarão o estado dos idosos e farão ligações para membros solitários e vulneráveis ​​da comunidade.”