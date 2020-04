Roberta Miranda sobre nova geração: ‘Desbravei todo caminho’

Percussora do sertanejo feminino no Brasil, Roberta Miranda sabe de sua relevante contribuição para o gênero musical que se popularizou no país. Em entrevista à Revista Tititi, a artista festejou tal feito conquistado por todas.



“Acho legal e fico muito contente. Eu abri, desbravei todo caminho. Elas sabem que fui para luta corpo a corpo no mundo sertanejo, para elas virem com força total também. E não sou eu quem falo, é minha história quem conta isso”, contou ela.







Mulher de fé, a famosa não deixa de ter esperança em dias melhores e deixou sua mensagem de otimismo, para combater a tristeza causada pelo novo coronavírus.



“As orações que até hoje eu rezo, é a Santo Anjo, para o anjo da guarda, e o Credo, que é muito forte. É preciso orar muito, principalmente, hoje em dia, com essa pandemia. Coisa terrível”, acrescentou.



E por falar em isolamento social, a cantora revelou quais atividades têm feito nesse período.



“Dando andamento aos meus projetos, dentro de casa. Toco meu violão sempre tentando produzir algo, faço esteira… Mas me preocupa muito o pessoal de baixa renda. Se está difícil para mim, imagina para quem mora em um quartinho com 10, 12 pessoas? Homens que não prestam e já batiam em suas mulheres”, detalhou.



Estilosa, Roberta Miranda vai a evento com óculos de R$ 6 mil



Roberta Miranda usa tênis de mais de R$ 4 mil em show



Sensualidade na maturidade







No auge de seus 63 anos, Roberta Miranda destacou a forma equivocada que parte da sociedade encara o ser humano na maturidade:



“Tem muita gente de 60, 70 que bota muita menina no bolso. Meus sobrinhos mais jovens dizem que não aguentam meu pique. E preconceito é um horror. Hoje é sabido que com 60 e poucos anos a mulher está aí, firme, lotada de energia. Homem pode ter 60, 70 anos e ficar com uma gatinha. A mulher de 60 não pode ficar com menino de 23, um gatinho, por que isso, né?”, refletiu.







E vem live por aí!