Roberto Carlos elegeu seu gol mais especial, e não é aquela bomba contra a França

Quem viu Roberto Carlos jogar tem a certeza de que estava diante de ​um dos grandes laterais-esquerdos da história do futebol brasileiro. E, também, um dos mais vencedores, seja pelos clubes que defendeu ou pela seleção brasileira. Pois, através de uma ​live, ele foi instigado a escolher alguns dos principais momentos de sua carreira.

O ex-jogador precisou, por exemplo, fazer uma diferença entre o gol mais marcante e o mais especial. O mais marcante, sem muita surpresa, foi aquele originado em uma histórica cobrança de falta contra a França, em 1997, no qual a bola pega um efeito absurdo entra no canto de Barthez. “ As pessoas me perguntam como eu fiz aquele gol, e eu não sei. A bola pesava pouco, o vento me ajudou, o jogador da barreira me facilitou a vida. E assim foi. Eu apenas chutei a bola”, disse. Porém, o mais especial foi marcado diante do Barcelona, também em bola parada. No Campeonato Espanhol 1999-2000, ele balançou a rede do grande rival do Real Madrid pela primeira vez em um chute quase que da metade do gramado. “ Jogar contra o Barcelona é uma coisa absurda. Esse clássico é um negócio de louco. E se você faz um gol e faz um jogo bom, entra para a história do clube. É muito legal.”

Este duelo, por consequência, também foi escolhido como o mais emblemático, mas com uma ressalva. “O ​Palmeiras es tava 16 anos sem ganhar um título, nós fomos lá e ganhamos. O Real Madrid ficou 32 anos sem ganhar a Champions, ganhamos. A seleção brasileira, o Mundial, clássicos contra a Argentina, Fenerbahçe x Galatasaray. É difícil falar isso”, completou.

