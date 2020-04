Ronaldinho manda recado para familiares de companheiro de prisão; veja o vídeo

​Detido há mais de um mês na Agrupación Especializada – cadeia situada em Assunção (PAR) -, ​Ronaldinho foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no domingo (5), quando um vídeo gravado pelo próprio caiu na internet e viralizou.

No vídeo, o ex-jogador brasileiro manda um recado aos familiares a um de seus companheiros de prisão, Pablo. A autenticidade do material foi confirmada pelo ​Globoesporte, que averiguou se tratar de Pablo César Moraez, preso desde setembro do ano passado por corrupção. Ele faz parte de um grupo de nove policiais detidos, envolvidos em um esquema de proteção a traficantes de drogas no norte do país: “Olá todos aí, família Moraez! Estou aqui com meu companheiro, meu atacante, Pablo. E, bom, joga muito bem. Estamos juntos! Em breve, vamos jogar outra vez juntos”, disse Ronaldinho, na gravação.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.