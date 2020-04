Ronaldo Fenômeno ou Romário? O Baixinho respondeu a esta pergunta e levou a internet às gargalhadas

​Um dos assuntos mais “polêmicos” (e deliciosos) das mesas de bar, por muitos e muitos anos, foi a discussão sobre quem é melhor entre Ronaldo e Romário. Duas lendas do futebol brasileiro e mundial, que levaram o país a conquistas da Copa do Mundo jogando o fino da bola. Gênios dentro das quatro linhas, que chegaram a atuar juntos por um breve período com a amarelinha. Duas saudades.

Pois bem. Nesta quarta-feira, um vídeo pra lá de divertido viralizou pela internet e reacendeu o debate. Ao conversar com Bolívia, do canal Desimpedidos, o Baixinho não titubeou para responder esta questão, levando o Twitter à loucura:

“Você não pode ficar na dúvida dessa parada. Sou eu disparado o melhor. Pô, que dúvida é essa tua?! O Ronaldo foi f… pra cacete, mas pô, Ronaldo é Ronaldo. ​Romário é outra parada”, respondeu o eterno camisa 11, com a sua língua afiada e o sorriso maroto dos velhos tempos.

Privilégio de quem viu os dois jogarem. E do Brasil, de tê-los em sua história.