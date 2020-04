Rooney elege melhor que viu jogar entre CR7 e Messi: ‘Te tortura antes de matar’

​Aos 34 anos, Wayne Rooney caminha para a reta final de sua carreira profissional. Maior artilheiro da história do Manchester United (253) e da Seleção Inglesa (53), o atacante inglês foi um dos grandes do futebol mundial neste milênio, conquistando tudo que poderia conquistar com a camisa dos Diabos Vermelhos.

Além das muitas taças conquistadas, Rooney também pode se orgulhar de ter dividido os gramados com craques de primeiríssimo nível, tanto a seu favor, como do lado rival. Em entrevista concedida ao ‘Times’, da Inglaterra, o inglês não se esquivou ao receber a tradicional pergunta envolvendo ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Messi. Apesar de ter atuado ao lado do craque português, o atacante apontou o argentino como o mais ‘surreal’ que já viu atuar.

“ São os dois melhores que eu vi, mas, colocando de lado a minha amizade com o Cristiano, fico com o Messi. Tem algo diferente na forma dele jogar. Ronaldo é letal na área, um assassino. Mas o Messi te tortura antes de te matar. Com Messi você tem uma sensação maior de que ele está se divertindo”, afirmou Rooney.

Como destaca a ​Fox Sports, Rooney conquistou a Champions de 2007/08 ao lado de Cristiano, mas, nos três anos seguintes, sofreu duas duras derrotas em finais para o Barcelona de Messi: 2 a 0 na edição de 2009/10; e 3 a 1 na edição 2010/11.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.