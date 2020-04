Rumo à Itália? Everton aparece em lista de gigante italiano, diz jornal

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Everton Cebolinha, do ​Grêmio, volta a ter o seu nome ventilado em gigante do futebol europeu. De acordo com publicação do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o atacante entrou no radar da Napoli para a próxima temporada – em eventual retorno.

O camisa 11 do Imortal estaria em uma lista com outros quatro jogadores, sendo Jeremie Boga, do Sassuolo, Milot Rashica,Werder Bremen, e Oussama Idrissi, do AZ Alkmaar, além do brasileiro Felipe Anderson, do West Ham. O contratado vai ter a missão de substituir José Callejón.

Destaque da equipe, o espanhol tem contrato com a Napoli até o meio do ano e não deve renovar. A tendência é de que um dos cinco atletas acerte com a equipe italiana, mas o martelo ainda não foi batido e o período de isolamento por conta do COVID-19 deixa a situação ainda incerta.

Tomara que vá, está ficando desanimado em não ter ido para a Europa, sonho de todos jogadores, é nítido. Segue se esforçando e jogando bem, mas só prq é um bom profissional e respeita o Grêmio. Assim abre espaço para o Pepê. É ídolo, mas está na hora! — Leonardo Delibra (@FaccendaLeo) April 8, 2020

De todo modo, Everton aparece como um dos ‘indicados’ e com preço estipulado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões) ou mais. Vale destacar que não há informações sobre nenhuma negociação entre a Napoli e o Grêmio, mas que uma eventual tratativa não seria tão simples, considerando os valores e cenário mundial.

