SAAE comunica motivo da falta de água no Campo Redondo em Penedo

Autarquia Municipal também informou previsão da volta do abastecimento

Na manhã desta terça-feira, 21 de abril, o SAAE Penedo informou seus consumidores do povoado Campo Redondo, em Penedo, sobre a falta d’água nesta terça (21). Segundo o comunicado, problemas em um aparelho que bombeia a água em um poço da localidade, ocasionou na falta de água, confira comunicado na íntegra:

A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, informa aos consumidores do Povoado Campo Redondo que a falta de água foi por conta de problemas na bomba do poço, que faz o abastecimento da comunidade. As equipes do SAAE já estão desde as primeiras hora desta manhã para resolver o problema, com previsão de retorno as 15h do dia de hoje.

Penedo 21 de Abril de 2020

Da Redação