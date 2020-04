Sábado – 25 de Abril – tem LIVE do BARxinho

Na onda das LIVES que têm marcado o período de quarentena, quem tem encontro marcado com os internautas é o cantor piaçabuçuense, Vinícius – O Baixinho. Com repertório que vai da sofrência ao sertanejo romântico, o artista fará LIVE através de seu canal youtube.com/viniciusobaixinho, onde arrecadará alimentos não perecíveis que serão doados a pessoas da região que se encontram em visível vulnerabilidade social. A LIVE do BARxinho acontece no sábado, 25 de abril, a partir das 19h30min. Participe e contribua com sua doação através do WhatsApp 82 9.9354-7840!