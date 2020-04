Sabrina Sato comenta separação de Whindersson e Luísa Sonza

Whindersson Nunes e Luísa Sonza deram uma triste notícia logo pela manhã desta quarta-feira (29): os dois anunciaram o fim do casamento deles.



Os rumores de que a relação entre os dois estava estremecida surgiram desde o ano passado, e por meio de uma publicação de Whindersson no Instagram, a separação foi confirmada, com Luisa vindo a publicar a dela depois.



Nas duas publicações, diversos famosos surgiram nos comentários para lamentar a separação, tecendo elogios ao casal e diversas palavras de conforto, além de elogios.



“Muito amor e respeito. Estamos com vocês. O que importa é o amor e respeito”, declarou Sabrina Sato.



“Lindo texto que vocês escreveram para sedimentar e descrever esse momento tão difícil para qualquer casal. Isso mostra a sintonia, amor e, principalmente, respeito entre vocês! É lindo de ver. Um casal de verdade, enraizado no amor durante a união e na separação. Deus abençoe vocês, meu amigo!”, comentou o apresentador Marcos Mion.



“Seus lindos! Muito amor e respeito por vocês independente das circunstâncias! Vocês são incríveis”, disse a apresentadora Giovanna Ewbank.



“Poxa. Felicidades aos dois!”, afirmou o ex-BBB Pyong Lee.







“Talvez o que vocês precisam é de um tempo separados pra entenderem que é melhor estarem juntos no futuro… ou não. Mas só o tempo pra trazer essa resposta. O amor não está na posse. E isso vocês sempre tiraram de letra! Torço por vocês. Te amo irmão!”, opinou o músico Alok.



“Sejam felizes, isso aí! São jovens, se respeitam, passaram coisas legais pra todo mundo. Enfim, merecem o nosso respeito, hoje, sempre e principalmente nesse momento”, postou o apresentadora Celso Portiolli.



“Estamos com vocês. O que importa é o amor e respeito”, postou a modelo e influenciadora Nicole Bahls.







“Amo vocês juntos, separados, mas principalmente amo vocês felizes. Amo vocês e o amor de vocês da forma que ele for”, escreveu Preta Gil.



“Triste, mas sincero demais… Sejam felizes sempre, juntos ou separados”, desejou a apresentadora Fernanda Gentil.



“Deus abençoe vocês em quaisquer caminhos que sigam”, pediu o cantor sertanejo Belutti.



“Que vocês sejam felizes”, postou a apresentadora Ticiane Pinheiro.







Entenda o caso







Depois de vários boatos, desde o início do ano passado, nesta quarta-feira (29), Whindersson Nunes usou suas redes sociais para anunciar que ele e Luísa Sonza se separaram.



O humorista fez um lindo relato, destacando que tem consciência de que eles sempre serviram de inspiração para muitos casais.



“Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, iniciou.



Ele seguiu elogiando o tempo em que estiveram juntos.



“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo”.



O artista explicou a decisão de seguirem por rumos separados.



“Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’. Estamos nos separando para maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos.”



Whindersson deixou claro que não há outro motivo.



“Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa”, escreveu, assinando pelo casal.



O ex-casal começou a namorar em 2016. Em 2018, eles promoveram uma festa de casamento em fevereiro de 2018 em São Milagres do Milagres, Alagoas.







