Sabrina Sato conversa com famosos em banheiro para canal no YouTube

Sabrina Sato anunciou nessa sexta-feira (24), o mais novo projeto de seu canal no YouTube: um quadro de entrevistas realizado dentro do banheiro. A ideia do trabalho é desmistificar o ambiente, mostrando que é possível conduzir uma conversa descontraída repleta de cenas divertidas.



Sabrina Sato mostra lindos registros da Páscoa com Zoe







“O banheiro é o nosso refúgio. E um lugar ótimo para ter um tempinho para a gente e também ligar para as amigas e colocar fofocas em dia”, garantiu a apresentadora do Domingo Show.







Devido ao período de isolamento social, os bate-papos passaram a acontecer via internet, seja mensagens e/ou videochamadas, por isso essa nova realidade serpa abordada no quadro.



Sabrina Sato compartilha momento fofíssimo com Duda Nagle e Zoe



Nesta primeira temporada haverá participações de Anitta, Juliana Paes, Paulo Gustavo e Danilo Gentili. Logo no episódio de estreia, lançado também na última sexta-feira, a cantora carioca foi a convidada e revelou algumas de suas intimidades. Entre uma risada e outra, ela explicou que o banheiro mostrado no vídeo é da artista Anitta, e não da Larissa [nome verdadeiro de Anitta], por ser um cômodo utilizado para figurinos e camarim.



Além da distração, sinceridade não faltou durante a brincadeira Para quem você dá o papel higiênico?, uma inspiração no famoso Para quem você tira o chapéu?, do programa Raul Gil.



Já durante o Cantando no Chuveiro, as duas soltaram a voz com a faixa À Francesa (letra de Marina Lima regravada por Kid Abelha).



Sabrina Sato mostra Zoe com álcool gel e famosos se derretem