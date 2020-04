Sabrina Sato estrela campanha de Dia das Mães de calçados

Em 10 de maio será celebrado o Dia das Mães no Brasil e diversas marcas já estão realizando homenagens à data. A Studio Z Calçados, por meio de seu e-commerce, terá como estrelas da coleção de Dia das Mães Sabrina Sato e Dona Kika.



Com o mote “Minha melhor versão”, as celebridades foram selecionadas por seu carisma e autenticidade, em sinergia com a marca, além do relacionamento harmonioso entre mãe e filha.



Sabrina já é a cara da coleção de inverno da STZ, portanto sua mãe foi uma escolha natural para a estreia da campanha.



Nas peças publicitárias, elas usarão calçados de marcas próprias da empresa que oferece sapatos com as últimas tendências do mercado de moda e de extrema qualidade.



Entre os modelos e produtos que fazem parte da coleção especial estão sandálias, tamancos, mules, scarpins, botas e tênis. Na loja online é possível escolher o presente de acordo com estilo de cada mãe: clássica, moderna, básica ou glamurosa.



A campanha está no ar desde o dia 23 de abril, com um vídeo emocionante de declarações de afeto entre mãe e filha.



Confira a campanha do Dia das Mães da Studio Z Calçados com Sabrina Sato:











Sabrina Sato anunciou na última sexta-feira (24), o mais novo projeto de seu canal no YouTube: um quadro de entrevistas realizado dentro do banheiro. A ideia do trabalho é desmistificar o ambiente, mostrando que é possível conduzir uma conversa descontraída repleta de cenas divertidas.



“O banheiro é o nosso refúgio. E um lugar ótimo para ter um tempinho para a gente e também ligar para as amigas e colocar fofocas em dia”, garantiu a apresentadora do Domingo Show.



Devido ao período de isolamento social, os bate-papos passaram a acontecer via internet, seja mensagens e/ou vídeo chamadas, por isso essa nova realidade será abordada no quadro.



Nesta primeira temporada haverá participações de Anitta, Juliana Paes, Paulo Gustavo e Danilo Gentili. Logo no episódio de estreia, lançado também na última sexta-feira, a cantora carioca foi a convidada e revelou algumas de suas intimidades. Entre uma risada e outra, ela explicou que o banheiro mostrado no vídeo é da artista Anitta, e não da Larissa [nome verdadeiro de Anitta], por ser um cômodo utilizado para figurinos e camarim.



Além da distração, sinceridade não faltou durante a brincadeira Para quem você dá o papel higiênico?, uma inspiração no famoso Para quem você tira o chapéu?, do programa Raul Gil.



Já durante o Cantando no Chuveiro, as duas soltaram a voz com a faixa À Francesa (letra de Marina Lima regravada por Kid Abelha).







