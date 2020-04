Saiba as premiações para 1°, 2° e 3° lugares no BBB20

Na noite desta segunda-feira (27), muitos fãs do BBB20 vão ficar órfãos, já que a temporada chegará ao fim, após mais de 90 dias que ficou no ar. Na final, Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann disputam o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.



Porém, o que pouca gente sabe é que as sisters que ficarão em segundo e terceiro lugares também vão receber uma premiação e não sairão de mãos abanando.



Quem não for escolhido pelo público para ganhar R$ 1,5 milhão, poderá ganhar R$ 150 mil, se for a segunda colocada, ou R$ 50 mil, se ficar com a terceira colocação.



A Grande Final do Big Brother Brasil 20 é nesta segunda-feira (27) e o coração está na mão para descobrirmos logo quem é a grande vencedora desta edição.



Mesmo sendo a única anônima que permaneceu do grupo Pipoca em meio a duas famosas finalistas, Thelma está conseguindo a torcida de muita celebridade também.



Bruno Gagliasso é um deles e declarou que quer ver a médica ser a campeã do reality show nesta noite. Em seu Twitter, ele falou que Manu e Babu também eram seus favoritos, mas que Thelma era a preferida desde o início, seguindo intacta durante o jogo.



“Eu tô apegado? Tô! Eu torci? Torci. Eu ri? Ri! A culpa é da Manu e do Babu? Foi, nas primeiras semanas. Mas dali em diante a minha torcida intacta foi da Thelminha”, escreveu ele.



Na rede social, o ator também fez muitos elogios à sister e afirmou que o prêmio seria uma forma de agradecimento a tudo que ela representou e viveu dentro da casa mais vigiada do Brasil.



“Como foi bom ter você como companhia, te conhecer esses meses… parabéns pela história dentro da casa, que ela te impulsione pra um infinito de oportunidades aqui fora e que esse R$ 1,5 milhão engorde sua conta bancária como forma de agradecimento!”, concluiu.