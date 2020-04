Saiba como é possível destravar seu auxílio emergencial de R$ 600

Até a última sexta-feira, 17, mais de 16,6 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. Mas nem todos receberam o dinheiro ainda: muitos reportam estar com o cadastro ’em análise’ há mais de cinco dias – prazo estipulado pela própria Caixa Federal.

De acordo com a Instituição, até 20 de abril, 24 milhões de pessoas terão recebido o valor. Porém, alguns candidatos não receberam o valor ainda, por conta de falhas durante o cadastro.

Queixas de pessoas que precisam muito do auxílio emergencial

Entre as queixas relatadas aqui no Notícias Concursos, estão as de uma leitora, que diz: “O meu também está a 2 semanas em análise, na TV falam uma coisa, mas na realidade é outra!! Vi vizinhos meus que têm dinheiro e já receberam e a gente que realmente precisa ainda está em análise.”

E um leitor ainda comenta: “Fiz nos primeiros minutos e pelo que vi, todos que fizeram nos primeiros 20 minutos ainda está em análise… Sendo que pessoas que fizeram às 11 da manhã já tem 4 dias q recebeu… Minha vizinha fez ontem 16h e 5 da manhã de hoje já deu o aprovado dela.”

Outras queixas também variam entre a demora de receber uma resposta até a dificuldade de tirar dúvidas sobre a situação.

Até 5 dias para aprovação do auxílio emergencial: verdade ou mentira?

Quando o programa de auxílio emergencial foi lançado pelo governo federal, a Caixa informou que o beneficiário receberia o depósito na conta em até cinco dias úteis, após aprovação. Porém, trabalhadores afirmam que a espera já passou desses cinco dias.

Algumas pessoas ainda estão com o cadastro em análise, outras que já tiveram o cadastro aprovado, ainda não receberam, como Alan Souza, de Brasília (DF), diz que foi aprovado para o auxílio emergencial no dia 16 de abril, mas o valor não foi depositado na sua conta digital da Caixa. “Já liguei em todos telefones da Caixa, ninguém informa nada. Preencho todas as exigências do programa, porém a Caixa não efetuou o pagamento nem sequer solta alguma nota informando quando irá disponibilizar o valor”, relata Souza.

A Caixa afirma que os cinco dias úteis são uma estimativa e que a data de crédito do benefício na poupança ou conta é diferente da data de aprovação no site ou aplicativo, “por isso, recomenda-se acompanhar pela mídia ou site auxilio.caixa.gov.br o cronograma de depósitos em conta”.

Como prevenir que cadastro fique muito tempo ’em análise’

Uma coisa interessante é que, analisando o comentário do leitor já citado, que falou sobre a vizinha que fez o cadastro depois dele e já recebeu, é que pode se concluir que ele fez o cadastro às pressas, e pode ter preenchido dados incorretos, levando assim à uma análise mais demorada. Como a Caixa não permite (ainda) corrigir os dados, o cadastro pode ficar preso ’em análise’ por mais tempo do que deveria.

Para evitar demora na aprovação do auxílio, é muito importante fazer o cadastro prestando bastante atenção e revisando os dados informados. Mas se você suspeita ter errado no cadastro, o que fazer?

Tem como destravar o auxílio emergencial?

É possível resolver sim, este problema. Suspeita-se que muitas pessoas colocaram dados errados no cadastro, levando à atraso na análise. Até o momento não é possível corrigir os dados direto no aplicativo nem no site, porém, a Caixa Federal informa:

“Após o recebimento da análise efetuada pela Dataprev dos cadastros, caso necessário, será liberada funcionalidade para o cidadão efetuar edição de dados”.

Ou seja, sim, é possível corrigir os dados incorretos. Em outras palavras, é possível tentar novamente. Porém, a correção dos dados só será liberada depois de feita a análise dos dados já cadastrados.

Problemas no cadastro

Algumas pessoas nem mesmo conseguem se cadastrar. Por exemplo, para poder receber o benefício, o trabalhador tem que estar com seu CPF em ordem. Qualquer pendência vai aparecer no cruzamento de dados e pode inviabilizar o pagamento do auxílio.

Porém, há trabalhadores que afirmam estar com o CPF regular e não conseguem ter acesso ao benefício do governo federal.

Antônio Luís Rodrigues Paulino fala que está desempregado há três anos e tentou diversas vezes fazer o cadastro do auxílio emergencial, sem sucesso. “Dá que meus dados não conferem com a Receita Federal, sendo que tá tudo ok com meu CPF”, relata.

A Receita Federal recomenda insistir e tentar novamente “em diferentes períodos do dia”. Tentar à partir das 22h pode ser a solução, pois a partir desse horário há menos acessos. Segundo a Receita, o aplicativo Caixa – Auxílio Emergencial apresentou um volume excessivo de acessos, que pode ter impedido o cadastramento de muitos beneficiários.

“Persistindo a impossibilidade na habilitação por pendência no CPF no aplicativo da Caixa, verifique se o seu CPF encontra-se na situação “Regular” por meio da consulta no site da Receita Federal”, orienta.

Outra mensagem que o trabalhador pode encontrar ao tentar se cadastrar para o auxílio emergencial é: “Erro. CPF na base do Cadun”. Essa mensagem indica que o candidato já está na base de dados do governo e vai ser automaticamente analisado para participar do programa.

Quem recebeu o benefício através do CadÚnico pode consultar o saldo e movimentar a grana pelo aplicativo Caixa Tem. Basta informar o CPF.

O auxílio emergencial depositado na conta poupança digital da Caixa precisa ser movimentado no prazo de 90 dias, ou vai retornar para o governo federal.

É recomendado ir à Agências da Caixa?

Não é possível fazer cadastro, nem corrigir dados do cadastro, nem sacar o valor do auxílio emergencial através das agências da Caixa.

Se tiver dúvidas sobre qualquer parte do procedimento para o recebimento do auxílio emergencial, é preciso consultar site, aplicativo ou os telefones 111, da Caixa, e 121, do Ministério da Cidadania. A ida até uma agência do banco não é recomendada, e pode expor o trabalhador a longas filas e ao risco de contágio do coronavírus.

Datas de pagamento do auxílio emergencial

São três calendários de pagamento diferentes:

um calendário pago pelo governo é para quem recebe o bolsa família;

um segundo calendário é para quem está no no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família;

um terceiro calendário é para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa.

Os beneficiários inscritos no Bolsa Família têm um calendário que segue o dígito do NIS (Número de Identificação Social):

Sexta-feira (17): – 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2

– 1.926.557 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2 Segunda-feira (20): – 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3

– 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3 Quarta-feira (22): – 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

– 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4 Quinta-feira (23): – 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

– 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5 Sexta-feira (24): – 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

– 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6 Segunda-feira (27): – 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

– 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7 Terça-feira (28): – 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

– 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8 Quarta-feira (29): – 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

– 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9 Quinta-feira (30): – 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Calendário geral

O auxílio emergencial vai ser pago para os trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Saiba como deve ser o calendário de pagamento para todos os trabalhadores que têm direito ao auxílio:

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio

Vale lembrar que, a partir desta parcela, os pagamentos serão realizados conforme o mês do aniversário do trabalhador, informou a Caixa. Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único , mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 27 e 30 de abril . No dia 27 vai ser depositado o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. Dia 28 será para quem nasceu em abril, maio e junho. No dia Dia 29 recebem os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia 30 , os pagamentos serão para os nascidos em outubro, novembro e dezembro.

, mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber . vai ser depositado o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. será para quem nasceu em abril, maio e junho. recebem os aniversariantes de julho, agosto e setembro. , os pagamentos serão para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Os Beneficiários do Bolsa Família: vão receber nos últimos 10 dias úteis de maio, seguindo o calendário regular do programa.

Terceira parcela – Maio e Junho

Os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único , mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 26 e 29 de maio. No dia 26 vai ser pago o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 27 de maio será pago aos nascidos em abril, maio e junho. No dia 28 , o valor sai para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia 29 de maio , os pagamentos vão ser para os nascidos em outubro, novembro e dezembro.

, mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 26 e 29 de maio. No vai ser pago o dinheiro daqueles nascidos em janeiro, fevereiro e março. No de maio será pago aos nascidos em abril, maio e junho. No , o valor sai para os aniversariantes de julho, agosto e setembro. No dia , os pagamentos vão ser para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Os benefícios do Bolsa Família vão receber nos últimos 10 dias úteis de junho, conforme calendário regular do programa.

Cadastro no auxílio

O benefício será pago por três meses e pode ser prorrogado caso a crise do novo coronavírus se estenda.

Conheça as principais dificuldades para cadastro e recebimento do auxílio

1) Erro no preenchimento de dados

Na hora de preencher as informações no site ou no aplicativo da Caixa para pedir o auxílio emergencial é preciso ter muita atenção. Uma informação incorreta ou incompleta pode fazer o sistema negar o benefício.

Como corrigir

Se esqueceu ou preencheu errado algum dado, é preciso esperar o primeiro pedido ser analisado para tentar novamente. A Caixa afirma que está trabalhando para disponibilizar a edição de dados para quem já teve o pedido analisado.

Depois de preencher o cadastro, o programa da Caixa mostra o resumo dos principais dados. Aproveite esse momento para conferir atentamente. Se alguma informação estiver incorreta, volte para corrigi-la antes de enviar o pedido.

2) Resposta que não chega

Se você já estiver cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único) até 20 de março de 2020 ou recebe o Bolsa Família, será feita uma análise automática. Se cumprir os requisitos do auxílio emergencial, vai receber o valor de acordo com calendário anunciado e na conta informada.

As famílias beneficiárias do Bolsa Família vão receber uma mensagem específica no extrato de pagamento, com informações sobre o recebimento do auxílio. Os demais trabalhadores devem acompanhar o site ou o aplicativo do programa, na opção “Acompanhar Solicitação”, para conferir o resultado da análise ou verificar na conta informada no aplicativo ou na conta poupança social digital da Caixa se o crédito foi depositado

O que poderá aparecer

Em Análise

Aprovado

Reprovado

Prazo

A Caixa informa que a data de crédito do benefício na poupança ou conta é diferente da data de aprovação no site/app, por isso, recomenda acompanhar pela mídia ou site auxilio.caixa.gov.br o cronograma de depósitos em conta. Outra opção para verificar se teve o auxílio concedido é pelo telefone 111, disponível de 7h às 21h, todos dias.

Atenção! Se você receber o auxílio emergencial na conta poupança digital da Caixa, e não movimentar a conta no prazo de 90 dias, o valor do auxílio retorna para o governo federal.

3) CPF consta como inválido

Quem tenta fazer o cadastro no site ou no aplicativo da Caixa e é informado de que o CPF está inválido, pode consultar suas informações no site da Receita Federal, pois os dados inseridos no aplicativo e no site devem estar iguais aos que estão na base da Receita.

As mães chefe de família precisam informar os dados dos filhos e netos, incluindo o CPF, para receber o auxílio.

Como corrigir CPF inválido

Se você regularizou ou atualizou os dados do CPF recentemente, aguarde, pelo menos, três dias e tente novamente fazer a solicitação do auxílio

Se o seu CPF está irregular, consulte o site da Receita Federal para fazer a regularização

CPF com dados errados (para pessoas físicas que mudaram de endereço, alteraram o nome seja por razões de casamento ou divórcio, precisam informar sua naturalidade, ou precisam corrigir alguma informação cadastrada)

CPF suspenso

Para quem ainda não tem CPF

Para atender aos beneficiários do auxílio emergencial, a Receita Federal está realizando a inscrição no CPF para pessoas de qualquer idade por e-mail e de forma gratuita.

No estado de São Paulo, quem precisa tirar o CPF ou fazer o documento para os filhos, deve enviar o pedido e os documento para o email [email protected]

4) Serviços indisponíveis

Desde o lançamento do auxílio emergencial, interessados no benefício relatam dificuldades em acessar site, aplicativo e telefone de dúvidas do programa e no Caixa Tem, a conta-poupança digital da Caixa.

A instabilidade foi reconhecida pela Caixa, que afirma estar implementando melhorias para melhorar o atendimento, ampliando a capacidade de acessos simultâneos.

O que fazer

Evite horários de maior acesso, como entre às 5h e às 7h

Se tentar acessar e o sistema der erro, aguarde e tente novamente meia hora depois.

Contato com a Caixa

Atendimento ao cidadão: 0800-7260207

De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h

Suporte Tecnológico a aplicativos e site: 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-7260104 (Demais regiões)

SAC Caixa: 0800-7260101

De segunda a sexta-feira (dias úteis), de 9h às 21h e sábado, de 9h às 15h

Ouvidoria Caixa: 0800-7257474, para reclamações não solucionadas.

O atendimento ocorre em dias úteis, das 9h às 18h.