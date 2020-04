Saiba como o Governo planeja utilizar o FGTS com cartão de crédito

O Governo Federal estuda, no momento, novas possibilidades de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta agora é utilizar o valor em contas como garantia para operações com cartão de crédito.

Até o momento, no entanto, os detalhes sobre a operação ainda não foram revelados. Em breve novas informações sobre os pontos relacionados sobre o seu lançamento e as transações serão informados. As informações são do secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, do Ministério da Economia.

De acordo com informações do secretário, as taxas com a garantia dos recursos do FGTS poderão cair. Por esse motivo, o governo estuda uma medida para para reduzir o índice cobrado do consumidor final e aumentar oferta de crédito no mercado.

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central para o mês de janeiro, o juro rotativo cobrado no cartão de crédito chegou a 316,8% ao ano.

Vale destacar que a cobrança do juro rotativa é pontuada em operações em que não houveram o pagamento mínimo da fatura. Sendo assim, o Banco Central avalia se essa nova modalidade torna uma das taxas mais elevadas em análise pela instituição.

O secretário Adolfo Sachsida, durante entrevista, argumentou que a regulamentação do crédito consignado que considera a antecipação dos valores do saque-aniversário ainda previsa ser aprovada pelo Conselho Curador do FGTS.

A expectativa é que o tema seja aprovado até o final de março pelo Conselho. A minuta da regulamentação já foi finalizada.

O Governo espera com a nova medida um aumento do crédito com potencial imediato de gerar R$ 11 bilhões em empréstimos. Segundo informações do secretário, 2,66 milhões de cotistas do fundo aderiram a modalidade do saque-aniversário.

É importante lembrar que essa nova modalidade anunciada pelo governo não pode ser definida como um saque adicional do FGTS, conforme informou o secretário.

Novo saque do FGTS

O governo já prepara uma medida para os trabalhadores com carteira. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, em conjunto com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que o Governo Federal vai transferir R$20 bilhões do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo fontes do governo informaram ao Estadão/Broadcast, a nova liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ficar em torno de R$ 1.000,00 por conta. O valor representa o limite possível de ser liberado nas contas sem comprometer a sustentabilidade do FGTS. Esta decisão ainda será tomada nos próximos dias.

Estima-se que cerca de 60 milhões de contas sejam beneficiadas com a medida. Contas com o saldo de até R$ 1mil poderão sacar o valor integral.

R$ 6.101,06. No entanto, o valor deve ficar abaixo disso, conforme algumas fontes do governo. Em meados de março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que já realizava estudos para permitir que o valor das retiradas seja limitado ao teto dos benefícios do INSS , hoje em. No entanto, o valor deve ficar abaixo disso, conforme algumas fontes do governo.

“Nós vamos definir o critério. Como esse fundo dá uma base de liquidez para nós fazemos as liberações, nós gostaríamos de liberar até o limite do INSS”, havia dito o ministro.

Caixa começar a pagar FGTS de aniversário

Os trabalhadores de carteira assinada nascidos em janeiro e fevereiro que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ter acesso ao dinheiro a partir desta quarta-feira, 1º de abril. A Caixa Econômica Federal divulgou que 530 mil trabalhadores vão receber o pagamento do no primeiro lote.

Nesta quarta-feira serão liberados mais de R$ 896,4 milhões, que serão disponibilizados na data escolhida no momento da adesão. No dia 1° de abril, serão liberados R$ 367,5 milhões para 243,9 mil trabalhadores. No dia 13, 286,2 mil trabalhadores vão sacar R$ 528,9 milhões.

Essa nova modalidade de saques permite o saque de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês do aniversário, em troca de não receber uma parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Segundo informações do governo, a grana poderá ser retirada até 30 de junho.

O valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. Além de um percentual, ele receberá um adicional fixo, conforme o valor total estabelecido na conta. A quantia a ser sacada varia de 50% do saldo sem parcela adicional, para contas de até R$ 500, a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas com mais de R$ 20 mil.

