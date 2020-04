Saiba como renegociar suas dívidas pela internet com o Serasa Limpa Nome

De acordo com um levantamento feito pelo Serasa Experian, o número de brasileiros com dívidas atrasadas pode ultrapassar os 60 milhões, e desse total, cerca de 2 em cada 5 adultos, estão inadimplentes. A situação fica ainda mais complicada quando as tentativas de negociação com as empresas credoras não são vantajosas quanto às formas de pagamento da dívida.

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma boa opção para quem quer recuperar o controle da vida financeira. Até o momento, mais de 3 milhões de pessoas já foram atendidas.

O Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, anunciou sua ação que renegocia débitos vencidos de forma totalmente on-line. Trata-se do Feirão Limpa Nome.

São oferecidas aos negativados diversas condições especiais de pagamento, como descontos de até 90% do total da dívida e parcelamento de 48 vezes. O objetivo do evento é auxiliar no reaquecimento da economia, visto as medidas que restringem a abertura de lojas e comércio durante o isolamento social.

“Acreditamos que esse é o momento de cada um de nós olhar para si e ver como podemos ajudar a população, principalmente a parte mais fragilizada. Também cremos que essa nova onda de descontos e condições especiais vai contribuir para melhorar a economia neste momento, em que a população brasileira vai precisar de mais acesso ao crédito para retomada do consumo”, afirma Giresse Contini, diretor do Serasa Consumidor.

Lembrando que, também estão na liberação de negociar dívidas as empresas, ou seja, pessoas jurídicas.

Empresas participantes

Mais de mil empresas participam da iniciativa com condições exclusivas de pagamento. Entre elas estão a Digio, Tricard, BMG, Nextel, Banco BMG, Porto Seguro Cartões, Crefisa, Sky, Oi, Hipercard, Olé Consignado, Agibank, Banrisul, Carrefour Banco, Riachuelo, Haven, Claro, Banco do Brasil, Recovery, entre outras.

Companhias de distribuição de energia, faculdades, colégios, supermercados, imobiliárias, postos de combustíveis, editoras, escolas de idiomas também participam do evento.

Como fazer a renegociação?

Confira abaixo como fazer parte do número de beneficiados com os descontos:

Acesse o site do Feirão Serasa Limpa Nome

Digite o número do seu CPF e veja as dívidas que você poderá negociar com as empresas participantes

Observe as opções de pagamento mais compatíveis com seu bolso

Por fim, imprima e pague o boleto bancário.

Vale salientar que, cada credor possui sua própria regra de oferta e acordo. Portanto, as propostas podem variar de uma empresa para outras.

Veja também: Quem está com o nome no SPC/Serasa pode receber o auxílio de R$600? Saiba