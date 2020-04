Saiba como se inscrever no concurso do SAMU 2020; Até R$8 mil de salário

Edital publicado! O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital para o concurso SAMU PR 2020. Segundo o documento publicado, serão oferecidas, ao todo, 30 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva em diversos cargos.

A banca organizadora do concurso será a Faculdade Alfa. A empresa terá responsabilidade de organizar e aplicar todas etapas do concurso, que contará com vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

As vagas são oferecidas para Médico Regulador (05 + CR – Nível Superior – R$8.564,91), Médico Intervencionista (07 + CR – Nível Superior – R$8.564,91), Farmacêutico (CR – Nível Superior – R$4.065,85), Técnico Auxiliar de Regulação Médica (04 + CR – Nível Médio – R$1.820,48), Técnico em Enfermagem Socorrista (01 + CR – Nível Médio/Técnico – R$1.820,48), Condutor de Ambulância Socorrista (13 + CR – Nível Médio – R$1.698,18), Operador de Rádio (CR – Nível Médio – Salário de R$1.684,14), Auxiliar Administrativo (CR – Nível Médio – Salário de R$1.822,63), Auxiliar de Almoxarifado e Frota (CR – Nível Médio – Salário de R$1.822,63), Advogado (CR – Nível Superior – Salário de R$3.364,64), Contador (CR – Nível Superior – Salário de R$5.880,76), Técnico de Informática (Nível Médio/Técnico – Salário de R$1.542, 23) e Zelador (CR – Nível Fundamental – R$1.081,64).

Inscrição Concurso SAMU

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 04 de maio de 2020, no site oficial da Faculdade Alfa. A taxa de inscrição oscila entre R$80 e R$150.

Etapas e Provas

De acordo com o edital, a seleção vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, comum a todos os candidatos. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 31 de maio.

Vale lembrar que haverá, ainda, etapa de títulos, de caráter apenas classificatório, no caso da escolha dos aprovados para os cargos de nível superior. Os candidatos de Técnico em Informática e Técnico em Auxiliar de Regulação Médica (TARM) terão prova prática.

Sobre

O CIUENP (Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná) um Consórcio Público, constituído com base na Lei Nº 11.107/2005 cujo o objetivo de gerir todo o serviço referente ao SAMU-192.

Criado em 20 de março do ano de 2011, o CIUENP conta com a participação de 101 municípios, coordenando assim as Urgências e Emergências de 1.200.000 habitantes através da Central de Regular o do Serviço de Atendimento Móvel de urgência do SAMU 192.