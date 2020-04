Saiba quais celebridades brasileiras contraíram coronavírus

(Publicado dia 16/03 – Atualizada dia 22/04)



O COVID-19, que ficou conhecido como coronavírus, gerou uma pandemia e colocou o mundo em estado de emergência. Pessoas estão ficando em quarentena, governos estão pedindo para que as pessoas não saiam de casa, estabelecimentos estão sendo fechados e eventos estão sendo cancelados.



O número de casos diagnosticados como positivos para a doença só aumentam a cada dia e os famosos também não escapam de virarem estatística.



Algumas celebridades brasileiras já confirmaram que fizeram os exames e contraíram o tão temido vírus.



Gabriela Pugliesi usou seu Instagram em 12 de março para confirmar que contraiu o vírus do coronavírus, como já afirmava a mídia. A musa fitness acredita ter se contaminado durante o casamento da irmã, que aconteceu na Bahia, no último sábado, 7 de março . Além dela, outros convidados também estavam com a suspeita de que contraíram o vírus.



Em seus stories, Gabriela contou que o resultado de seus exames deu positivo para a doença e que agora ela quer focar em se cuidar e ficar bem.



“Gente, eu estava dormindo, dando uma descansada, porque eu estou realmente gripada, como vocês sabem. Estava esperando ansiosamente o meu resultado dos exames que fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal”, disse ela.



Ainda no anúncio, a influencer também confirmou que algumas outras pessoas que estiveram no evento fizeram exames e estão doentes também.



“Realmente, algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, mas poucas pessoas, também deram positivo. Eu nem tenho mais o que falar, na verdade. É isso. Tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando”, afirmou.



Quem também esteve no casamento foi Erasmo Viana, namorado de Pugliesi, mas que ainda não revelou se contraiu ou não o coronavírus.



Diagnosticada com coronavírus, Gabriela Pugliesi diz que piorou



No início da noite da última quinta-feira (12), Di Ferrero também confirmou nas redes sociais que contraiu o coronavirus. O cantor avisou que está isolado no interior, se recuperando, e comunicou o cancelamento de seus eventos programados para o final de semana.



“Eu fui diagnosticado com Coronavírus. Queria fala rque estou bem, estou me cuidando. Estou isolado, vou ficar mais alguns dias isolado. Estou sentindo como se tivesse uma gripe mesmo, estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem. Queria agradecer todo mundo que ia no show sábado, mas vou ter que cancelar, claro. Também o pessoal que ia nas rádios no RIo de Janeiro na sexta”, disse.



No sábado, 14 de março, Di seria uma das atrações do Música no Deck, no Rio de Janeiro.







No último sábado (14), Preta Gil anunciou que é mais uma vítima do novo coronavírus. Em uma sequência de stories no Instagram, ela disse que começou a sentir os sintomas logo na semana seguinte à que se apresentou no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, na Bahia, que ocorreu no último sábado.



Vale ressaltar que, Gabriela também contraiu o covid-19, além de mais duas pessoas que estavam na festa.



“Algumas pessoas sabem que eu cantei em um casamento semana passada em Itacaré, em que 3 pessoas foram confirmadas com coronavírus. Eu fiquei tranquila porque eu não tive contato com essas pessoas, mas já entrei em isolamento. Na quarta à noite, eu comecei a sentir um calafrio surreal, muita dor de cabeça, dor no corpo, uma ligeira dor de garganta. A partir do momento que eu fiz o exame, já me coloquei em isolamento. E hoje saiu o resultado: estou com coronavírus. Acredito que peguei de uma pessoa que pegou de uma dessas 3 pessoas (que estavam no casamento). Estou me cuidando”, afirmou.







Preta Gil está com coronavírus



Depois de ter entrado em estado de alerta, logo que Preta Gil teve seu diagnóstico de coronavírus confirmado, Fernanda Paes Leme usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (16) para contar que seu resultado também deu positivo.



“Vocês acompanharam por aqui meus dias em quarentena, isolada em casa, por estar com suspeita de ter sido infectada com o Coronavírus durante um evento no fim de semana passado. Fiz o teste na sexta-feira e hoje recebi a resposta. Positivo”, escreveu ela.



Tanto Fernanda quanto Preta estiveram no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, semana passada, em Itacaré, na Bahia. Vários convidados, incluindo a influencer fitness, também testaram positivo para a doença.



“Preta tá com corona e eu fiquei o tempo todo com ela no casamento”, disse a atriz, quando ainda estava aguardando o resultado.



Fernanda detalhou como resolveu se precaver diante da possibilidade de estar com o Convid-19.



“Ao descobrir que pessoas com quem tive contato estavam testando positivo para covid-19, fiquei febril e fiz o teste. Mas precisamos de serenidade e consciência nesse momento. Não precisamos criar mais problemas dos que os que já são reais. O recomendado no momento é se isolar e se informar. Bom, imediatamente me isolei em quarentena até ter a resposta. Agora vou continuar meu tratamento e tudo vai se acertar”, escreveu.







Shantal Verdelho







Shantal Verdelho foi até suas redes sociais para informar que ela e seu filho, Filipo, de um ano, contraíram o coronavírus. Todos estiveram no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, que aconteceu em Itacaré, na Bahia, e que teve a presença de um convidado contaminado.



“Decidi fazer o exame e realmente estou com coronavírus e o Filipo também, infelizmente. Mas a boa notícia é que mesmo nos dias que teve febre estava ativo, alegre e brincalhão. Desde a madrugada que acordou com febre, ele estava com tosse, espirro… controlamos a febre dele, mas eu só sabia que ele tava com febre porque eu pegava nele e porque ele acordava de madrugada”, contou.



No mesmo evento, Preta Gil se apresentou e, poucos dias depois, também confirmou que foi infectada pelo Covid-19, assim como Gabriela Pugliesi.



Shantal explicou que chegou a sair de casa, sem saber que estava contaminada. “Fui em alguns lugares, porque não imaginava…. minha aula no centro espírita e outros lugares. Já avisei a todos os lugares onde estive, o que acho importante. E fui avisada por vários médicos de que ‘não vá fazer o exame se você não tem sintoma’, porque já quase não tem para quem precisa”, aconselhou a influenciadora.



“Eu não fiquei de cama nenhum dia, só uma vez de manhã porque me deu enxaqueca e este é um dos sintomas. Além disso, eu fui treinar até. Então, aqui, graças a Deus, foi tudo de forma muito branda para mim e o Filippo”, acrescentou.



Ela ainda explicou o motivo de pedir para os fãs não buscarem os laboratórios para fazer o exame sem necessidade. “Quando eu fiz, tinham poucos casos no Brasil, por isso que eu falei que agora é melhor não fazer. Agora, com o aumento de casos, se você sentir os sintomas já fique em casa. Está demorando mais de 14 dias para sair o resultado”, contou.



Shantal revelou que a babá, que ainda não apresenta sintomas, mas pode ter sido afetada por estar em contato com ela e o filho, está na casa com eles e permanecerá por lá.







Márica Peltier







No dia 20 de março, Márcia Peltier compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece usando máscara.



Na legenda, a jornalista confirmou que foi diagnosticada com coronavírus.



Cobertura completa: Saiba tudo sobre o coronavírus no mundo dos famosos



“Meu teste de covid-19 saiu ontem e deu positivo. Já estava em isolamento social desde a semana passada quando algumas pessoas da minha família também testaram positivo. Posso me considerar uma pessoa de sorte, pois meus sintomas foram brandos. Vivemos um momento de responsabilidade social como nunca. Todos devem pensar nos efeitos de seus atos. Ficar em casa não é uma obrigação somente para quem está com o vírus. Ficar em casa é um dever de todos para que possamos diminuir a velocidade do contágio. Só assim poderemos proteger os mais vulneráveis, os idosos, cardíacos, hipertensos, imuno deprimidos, enfim, todos aqueles que conhecemos e não conhecemos, mas que precisam de proteção e do nosso compromisso”, escreveu ela.



Em seguida, Márcia pediu para que as pessoas fiquem em casa.



“Ao ficar em casa também ajudamos os médicos e enfermeiros que estão lutando no dia a dia com essa epidemia e se arriscando todos os dias. São verdadeiros heróis! Vamos pensar no bem comum. Vamos pensar na coletividade. Vamos ficar em casa para o bem de todos”, concluiu.



Irmã da apresentadora Angélica







Recetemente, Márcia Marbá, irmã de Angélica, foi diagnosticada com coronavírus. A doença foi revelada por Xuxa Meneghel e Fábio Porchat, em uma live feita nas redes sociais.



“Estou trancada desde sexta-feira. O resultado positivo do exame saiu ontem, confirmando minhas suspeitas. Estou de repouso absoluto por conta da falta de ar. Além do repouso, tomo vitamina C. Sinto muita dor no corpo e calafrios”, disse ela.



Mesmo isolada, Márcia continua tendo contato com a família.



“Falo com a Angélica direto. Estamos nos falando pelo vídeo. Meus pais, minha filha que mora com o marido e minha neta em Vancouver, me visitam o tempo todo virtualmente”, contou.



Em sua conta no Instagram, a empresária ainda alertou sobre os perigos do covid-19.



“Coronavírus não é uma gripezinha chata. Ela pega o pulmão, falta o ar e dá pneumonia. Cuidado”, escreveu ela.



Sogra de Adriane Galisteu







Em uma live em suas redes sociais, no domingo (22), Adriane Galisteu confirmou que sua sogra, Suely Iódice, está internada em estado grave com coronavírus. Nas imagens, a apresentadora conversava com Sabrina Sato sobre o assunto.



“Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital”, disse pelo Instagram.



Adriane acrescentou que, no momento, Suely está estável, mas a situação dela é grave.



“Ela é uma senhora de 70 e poucos anos.”



Festa de casamento



Segundo Adriane, a mãe de seu marido foi contaminada pelo outro filho Adriano, que foi ao casamento de Marcela Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliesi, em Trancoso, na Bahia, no início deste mês.



Um dos convidados da festa de luxo, realizada num badalado resort, teria voltado de Aspen, nos Estados Unidos, e teria sido diagnosticado com coronavírus.



“Muita gente se contaminou neste casamento. Cinco dias que a gente está vivendo uma loucura. Minha sogra tem diabetes”, afirmou.



O cunhado Adriano está se recuperando da Covid-19 e sogro Waldemar está isolado.



“Estamos vivendo dia a dia, porque além de tudo ela é diabética. Adriano estava no casamento e 70 pessoas foram contaminadas”, disse Galisteu para Sabrina Sato.



A loira tranquilizou os fãs dizendo que os demais familiares estão isolados, incluindo sua mãe.



No início desta segunda-feira (23), Luisa Mell confirmou que contraiu o novo coronavírus. Em seu Instagram, ela contou a notícia aos seus seguidores, visivelmente abalada com a situação e bastante emocionada.



A ativista e apresentadora mostrou o teste positivo de seus exames e de seu marido, Gilberto Zaborowsky. Ambos estão com pneumonia e já suspeitavam que era por conta do COVID-19.



“Passando aqui para dizer que está confirmado, estamos sim com o coronavírus. Nossa pneumonia é decorrente desse vírus, que não é tão simples quanto algumas pessoas gostam de falar”, comentou.



Luisa Mell está bastante preocupada com o acontecimento, porém acredita que vai ficar boa logo. Na ocasião, ela também aproveitou para desabafar sobre o marido estar longe, porque está internado por conta da pneumonia.



“Se Deus quiser eu vou ficar bem. Tenho um instituto para tocar, um filho para criar. Meu marido, se Deus quiser, vai voltar para casa logo… é tão ruim ficar aqui sem ele. Está difícil”, completou.



Ela também agradeceu muito o carinho e o apoio dos fãs e pediu para que todos se cuidassem diante dessa pandemia.



“Queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens. Muito obrigada! Até pessoas com quem eu não me dou bem, que era brigada, me ligaram… Tão bom a gente vibrar no amor, na compaixão, ainda mais quando a gente está doente, precisando”, declarou.



Gabi Lopes



Nesta terça-feira (24), Gabi Lopes usou a sua conta no Twitter para contar que está com o novo coronavírus. Além disso, a atriz teve uma piora após ingerir alimentos com glúten e lactose.



“Gostaria de compartilhar uma dica com quem está com corona ou suspeita: Não comam lactose e glúten! O médico não me avisou e agora eu piorei o estado inflamatório. Aumentaram as dores, tosses e espirros. Bebam muita água! Vamos ficar bem”, escreveu ela.



A artista também aproveitou para tranquilizar os seguidores.



“Estou me cuidando e vai ficar tudo bem”, disse.







Gostaria de compartilhar uma dica com quem está com corona ou suspeita: Não comam lactose e glúten! O médico não me avisou e agora eu piorei o estado inflamatório.. Aumentaram as dores, tosses e espirros. Bebam muita água! Vamos ficar bem

— Gabriela (@gabrielalopesg) March 24, 2020



Dinho Ouro Preto



Mais uma vítima no mundo dos famosos contraiu coronavírus. Desta vez, foi Dinho Ouro Preto quem deu a notícia por meio de seu Instagram, na tarde desta quarta-feira (25). O ex-integrante da banda Capital Inicial, disse que não precisará ser internado e se queixou de dores.



“Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco. O que eu estou sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa”, iniciou o artista.



O cantor de 56 anos aproveitou para fazer um alerta importante:



“Não sei quando ou onde eu entrei em contato com o vírus. Mas talvez todo mundo que tenha entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás devesse ficar ligado. Não vou ser hospitalizado. Vou me isolar em casa mesmo. Saúde pra todos vocês”, comunicou ele.







Xand Avião e a esposa, Isabele



O cantor Xand Avião e a mulher, a digital influencer Isabele Temóteo, anunciaram, na terça-feira (24), pelas redes sociais, que testaram positivo para o novo coronavírus. O exame foi feito no último dia 16 e, desde então, eles iniciaram a quarentena.



“A Isa, domingo à noite, sentiu um pouco de febre, nada demais, nada que chamasse a atenção, além de um pouco de dor de garganta. E eu não senti nada. Na segunda, já fizemos o exame para o coronavírus, esperamos e deu positivo”, contou Xand.



Eles foram ao médico na última sexta-feira (13) porque Isabele estava com dificuldade de respirar. Os dois fizeram uma tomografia do pulmão e apresentaram uma espécie de secreção. Desde então, ficaram de quarentena.



“Já estamos há 10 dias da cama pra televisão, da televisão pra cama, do banheiro pra cama, e é isso: queremos pedir a vocês que fiquem em casa, lavem as mãos, não saiam pra nada, nada mesmo, só em caso de urgência. Que não transmitam isso, pra gente poder voltar à vida normal. Porque o pior não é nem ficar em casa, é saber que uma coisa tão pequena parou o mundo todo”.



Embora apresentasse febre e estivesse com o nariz escorrendo, da mesma forma que os pais, a caçula do casal, Isabela, fez o teste, mas deu negativo. O outro filho, Enzo, não realizou o teste.



“Bebela, como sempre, é diferente de tudo, graças a Deus”, comentou o forrozeiro.







Mariana Ferrão



Mariana Ferrão surpreendeu a todos, durante uma live no Youtube, ao revelar que foi diagnosticada com o novo coronavírus. A apresentadora conversava com seu médico, Salim.



“Doutor Salim me recomendou fazer exame do coronavírus e deu positivo. E agora? Estou com coronavírus. O que faço?”, questionou.



O doutor respondeu: “Você tinha sintomas, dúvidas. Mandamos colher exames. Vou te colocar isolada em casa com ventilação do ambiente, se alimentando bem, sozinha, no quarto, num ambiente da casa, se você tem essa possibilidade. Higiene com álcool gel e lavagem de mãos suas e de quem estiver por perto para ajudar. Quem vai te ajudar tem que tomar cuidado para não se contaminar, fazendo higienização o tempo todo com água e sabão ou álcool gel. Você vai esperar uns dez a 14 dias, espero que fique boa, assintomática. Você tem 98% de chance na sua idade. Você não tem problemas de saúde mais sérios, posso confessar porque sou seu médico, nós estamos em público. Não vai acontecer nada. Vai ter que se afastar do seu marido, dos seus filhos. Socialmente, vai ficar isolada, tocando o barco. Tem que pensar em você do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar e do ponto de vista comunitário, social. O que mais quero é que você não transmita essa doença para ninguém”.



Mariana alertou: “Eu também não quero transmitir para ninguém. Estou isolada em casa desde domingo quando comecei a sentir os sintomas. Único lugar a que fui foi o hospital para fazer o teste. Eu tive muita dor no corpo, muita dor de cabeça, um pouquinho de tosse, falta de ar, calafrios e muita sudorese, muito suadouro.”



Ana Escobar, médica que participava do Bem Estar, da Globo, ao lado de Mariana, também participou da conversa. Mariana Ferrão contou que os filhos, João e Miguel, tiveram vômito e diarreia no período e questionou se os dois poderiam ter contraído o coronavírus. Ana esclareceu que é pouco provável, pela ausência de problemas respiratórios, mas que não se pode ter certeza.



Mari Palma







A CNN Brasil informa que os âncoras Mari Palma e Phelipe Siani, a partir desta segunda-feira (30), não apresentarão o programa Live CNN por estarem em quarentena. Mari sentiu sintomas de gripe na noite da última sexta-feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).



Por orientação dos especialistas de saúde e da CNN Brasil, Mari foi colocada em isolamento em casa até a sua completa recuperação. Siani, embora não tenha sentido nenhum sintoma, também está em quarentena por conviver com Mari.



Durante o período de quarentena, Mari e Siani farão participações especiais no programa, ao vivo, direto da residência em São Paulo. O casal será substituído pelo apresentador Diego Sarza, da CNN Rio de Janeiro, e por Elisa Weeck, âncora do telejornal Newsroom.



O canal, neste momento, conta com cerca de 40% de seus profissionais em home office e segue com ações de prevenção para evitar a propagação da doença nas dependências da empresa.



Leandro Lehart



Leandro Lehart, vocalista do Art Popular, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que passou dias na UTI por conta do coronavírus.



“Hoje eu estou em casa, mas eu fiquei seis dias na UTI”, contou o músico.



“Logo depois que eu organizei o Samba Cura Live, eu passei muito mal. E aí eu tive uma pneumonia por causa do Covid-19. Fiquei seis dias na UTI. Tive que silenciar, passei dias terríveis, mas quero dizer que eu estou novo, que eu estou muito bem, graças a Deus. Achei que era mais importante ficar quieto. mas hoje eu estou me casa, estou em alta, feliz e rezando pelos doentes do Covid-19. Obrigada a todo mundo que me ama e está comigo. Vamos para a frente agora. Um beijo, gente. Amo vocês”, disse.











Ralf Krause







Morando na Inglaterra ao lado da esposa Lauren Hurley, o ex-BBB Ralf Krause testou positivo para o novo coronavírus.



Através de suas redes sociais ele detalhou quando começou a sentir o mal-estar característico da doença. A contaminação começou com a mulher, Lauren, que ficou dez dias com os sintomas. Depois a filha do casal, Mimi, de dez meses, teve sintomas leves e melhorou rapidamente.



“Estamos os três doentes mas eu sou o mais atingido. Tusso catarro com sangue. Estou com febre e só de caminhar da sala até a cozinha, fico exausto, preciso me encostar na parede para ganhar fôlego e prosseguir”, disse ele.



Ele piorou no último domingo (29) e foi atendido em casa, pelos paramédicos.



“Mas no domingo, estava muito mal! Enviaram uma ambulância até a minha casa e o paramédico disse que sim, estávamos com coronavírus e que não poderíamos sair de casa durante 15 dias.”



A família vive em em Sidcup, a 40km de Londres, na Inglaterra, onde quarentena iniciou na segunda quinzena de março.



O atleta destacou a necessidade da prevenção.



“Tomem cuidado. Pega em pessoas diferentes, de jeitos diferentes. Eu que sou um cara que estava super bem fisicamente, peguei forte. Esse negócio de que só pega em velho… esquece isso. Uma hora vai vir o pico disso e quem tiver protegido vai poder passar por isso mais suave. Força”, disse.



Ralf Krause participou do Big Brother Brasil 9 e esteve no primeiro Quarto Branco do reality.



Pedro Rocha



Durante uma live no Instagram, Fernando Rocha revelou que o filho Pedro Rocha, de 27 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus.



“Hoje, logo cedo, eu tive a informação de que meu filho, Pedro Rocha, também testou positivo para o coronavírus. O Pedro mora em Belo Horizonte, trabalha na Globo Minas, e mora com meu pai e com minha mãe em um apartamento que, felizmente, tem espaço para todo mundo. Minha mãe vai fazer o teste de novo. Todos passam bem, têm sintomas leves”, disse o jornalista.



Felipe Simas



O intérprete de Téo Santamarina da novela Salve-se Quem Puder, contraiu o novo coronavírus. A esposa do ator, Mariana Uhlmann, informou por meio de seu Instagram no final da tarde do dia 11 de abril.



“O Felipe está bem. Ele deu positivo para o coronavírus. A gente está em casa. A minha sogra estava aqui, então assim que ele começou com os sintomas, ela foi para a casa dela com o Joaquim e com a Maria e eu fiquei com o Vicente. Ela já tinha passado a semana com a gente. Estamos sob todos os cuidados médicos. Tenho falado com a pediatra das crianças e o Felipe está tomando todos os cuidados. Está tudo tranquilo”, contou.



Flávia Pavanelli



O mundo vive os desafios da pandemia causada pela Covid-19. Infelizmente, mais um famoso testou positivo para o novo coronavírus.



Trata-se de Flávia Pavanelli, de 22 anos. Conhecida no mundo virtual, a influenciadora digital comentou detalhes em seu Instagram, no início da noite desta terça-feira (14).



“Não deixem de se cuidar. Se Deus quiser tudo vai ficar bem. Eu não sei como eu peguei, a gente precisa tomar muito cuidado”, desabafou ela, em um dos trechos dos vídeos divulgados.







Carlinhos de Jesus



O mestre da dança de salão no país, Carlinhos de Jesus, é mais um famoso que testou positivo para a Covid-19. O coreógrafo, de 67 anos, publicou um vídeo na manhã desta quarta-feira (22), explicando os detalhes.



“Em quarentena desde o início de tudo, cuidando da minha família e também do condomínio (sou o síndico) com medidas severas de isolamento, mesmo assim, eu e minha mulher contraímos a Covid-19. Uma única saída ao supermercado, às 6h30 da manhã, foi o suficiente para o contágio! Portanto, tomem cuidado, saiam se necessário! É avassalador”, desabafou ele.



Como bem ressaltou, além dele, sua esposa, Raquel, também está contaminada pelo vírus. Carlinhos ainda destacou os sintomas que vem sentindo:



“Muita dor, febre alta e dificuldade de respirar”, disse.



Carol Barcellos



Carol Barcellos, famosa apresentadora da TV Globo, revelou uma triste notícia para os seus fãs: ela está contaminada pelo novo coronavírus.



De acordo com a jornalista, ela já está enfrentando os sintomas da covid-19 há dez dias, mas de maneira bastante leves, permanecendo de quarentena em sua casa no Rio de Janeiro.



“Deu positivo. Mas sigo mais positiva ainda. Pelo carinho: obrigada. E vamos nessa. Mais um dia. Queria agradecer pelas mensagens que chegaram e dizer que estou bem”, disse Carol em vídeo no Instagram.



“Tive sintomas dez dias atrás, sintomas leves, por dois dias, mas que me levaram a fazer teste, e o teste para a Covid-19 deu positivo”, completou.



Os seguidores de Carol mostraram muita preocupação ao seu estado de saúde, mas deixaram sua torcida pela rápida melhora da apresentadora.



“Fica bem! Em breve você está 100%”, afirmou Fernanda Gentil à amiga e colega de profissão.