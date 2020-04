Saiba quais celebridades morreram pelo coronavírus

(Publicado em 30 de março – Atualizado em 23 de abril)



O novo coronavírus vem assolando o mundo inteiro, inclusive entre os famosos. Além de diversos eventos cancelados em todos os países, muitas celebridades já foram testadas positivas para o COVID-19, tanto nacionais quanto internacionais.



Desde o começo de março, também tivemos a confirmação da morte de alguns grandes nomes após terem contraído a doença.



Veja quem são:







Vittorio Gregotti







O arquiteto italiano Vittorio Gregotti morreu no dia 15 de março aos 92 anos.



Ele foi o responsável por projetar o estádio dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992 e o teatro da Ópera Arcimboldi de Milão, entre muitas outras obras.







Manu Dibango







O saxofonista Manu Dibango morreu no dia 23 de março, aos 86 anos.



Ele era de Camarões, mas morreu na França. Lenda do afro-jazz, sua vida inteira foi dedicada à música.







Terrence McNally







O dramaturgo norte-americano Terrence McNally morreu no dia 24 de março, aos 81 anos.



Ele faleceu em um hospital na Flórida, nos Estados Unidos. Durante sua carreira, ganhou quatro estatuetas do Tony, principal prêmio do teatro americano, além de conquistar um prêmio honorário por sua carreira, em 2019.







Martinho Lutero Galati de Oliveira







O maestro Martinho Lutero Galati de Oliveira morreu no dia 25 de março, aos 66 anos.



Ele faleceu em São Paulo. Sua carreira foi marcada por criar o Coro Luther King aos 16 anos, além de possuir cinquenta anos initerruptos no meio da música. Ele também foi o criador da Rede Cultural Luther King, em 1970.







Floyd Cardoz







O chef Floyd Cardoz morreu no dia 25 de março, aos 59 anos.



Ele competiu nos programas Top Chef e Top Chef Masters, vencendo este último. Em sua carreira, tinha trabalhado em restaurantes na Índia e nos Estados Unidos.







Naomi Munakata







A maestrina Naomi Munakata morreu no dia 26 de março, aos 64 anos.



Ela faleceu em São Paulo. Sua carreira foi marcada por ser a maestrina titular do Coral Paulistano, por ter sido regente do Coro da Osesp por vinte anos e do Coral Jovem do Estado, além de professora de música em duas faculdas e na Escola Municipal de Música de São Paulo.







Mark Blum







O ator Mark Blum morreu no dia 26 de março, aos 69 anos.



Ele ficou muito conhecido após seu filme Procura-se Susan desesperadamente, de 1985, além de outros títulos. Atualmente estava na série You, transmitida pela Netflix.







Daniel Azulay







O cartunista, desenhista e pintor Daniel Azulay morreu no dia 27 de março, aos 72 anos.

Ele já lutava contra a leucemia quando contraiu o coronavírus. Ele marcou a vida de muita gente nos anos 70 e 80, tendo ganhado notoriedade no Brasil inteiro após participar de programas infantis e educativos, como a Turma do Lambe Lambe.



Liam Downing





O DJ Liam Downing morreu no dia 27 de março, aos 30 anos.



Ele também já lutava contra uma leucemia e os médicos tinham dado alguns meses de vida para ele. Quando contraiu o vírus, ele se recusou a tomar qualquer medicação para que não sobrecarregasse ainda mais o sistema de saúde inglês e pediu para que “salvassem outra pessoa” em seu lugar.







Alan Merrill







O músico norte-americano Alan Merrill morreu no dia 29 de março, aos 69 anos.



Ele morreu em Nova York, nos Estados Unidos. Sua carreira foi marcada por ser o responsável pela composição de I Love Rock’n Roll, música que ficou mundialmente conhecida e uma das mais famosas da história do Rock, sendo regravada por muitos artistas, como Joan Jett.







Joe Diffie







O cantor country Joe Diffie morreu no dia 29 de março, aos 61 anos.



Ele foi diagnosticado com o coronavírus dois dias antes do falecimento. Ele teve uma carreira de sucessos nos Estados Unidos durante os anos 1990 e até mesmo ganhou um Grammy em 1998 com a música Same Old Train, em parceria com Marty Stuart.







Ken Shimura







O comediante japonês Ken Shimura morreu no dia 29 de março, aos 70 anos.



Os agentes disseram que ele apresentou sintomas de uma pneumonia severa, após ter sido diagnosticado com o coronavírus no dia 23 do mesmo mês.







Andrew Jack







O ator Andrew Jack morreu no dia 31 de março, aos 76 anos.



Ele estava internado em um hospital em Londres. Sua carreira foi marcada por estrelar em Star Wars, como o general Caluan Ematt, e também atuou em Vingadores: Ultimato e Sherlock.



Adam Schlesinger







O coronavírus fez mais uma vítima fatal, desta vez em Nova York, Estados Unidos. Na última quarta-feira (1), morreu o cantor Adam Schlesinger, de 52 anos de idade.



Ele era um dos fundadores e integrantes da banda Fountains of Wayne e se tornou mais uma vítima da Covid-19.



Adam já estava internado há uma semana em estado crítico em um hospital de Nova York, atual epicentro da pandemia. O artista já conquistou diversas premiações por sua atuação filantrópica.







Ellis Marsalis







O mundo do Jazz perdeu um grande nome da música na última quarta-feira (1). Ellis Marsalis morreu aos 85 anos, vítima da COVID-19, o novo coronavírus.



Nascido em Nova Orleans, o professor e pianista ficou hospitalizado desde sábado e não resistiu às complicações da doença.



Quem deu a notícia foi seu filho, o saxofonista Branford, por meio de um comunicado em seu site. Ellis também era pai do trompetista Wynton.



“É com grande tristeza que anuncio o falecimento de meu pai, Ellis Marsalis Jr., como resultado das complicações do coronavírus”, explicou Branford.



Na ocasião, o saxofonista também aproveitou para fazer um elogio ao patriarca, que inspirou e formou muitos outros músicos, não apenas seus filhos.



“Meu pai foi um gigante músico e professor. Ele fez tudo o que podia para nos tornar o melhor que poderíamos ser”, declarou.



Wynton também fez uma homenagem a Ellis, publicando fotos dele em seu Twitter e deixando uma breve mensagem.



“Ele foi do jeito que viveu: abraçando a realidade”, escreveu.







Mãe de Pep Guardiola morre após contrair coronavírus







Dolors Sala Carrió tinha 82 anos



O Manchester City anunciou o falecimento da mãe de seu treinador, Pep Guardiola, em decorrência do novo coronavírus, em Manresa, Barcelona. Dolors Sala Carrió tinha 82 anos.



De acordo com o comunicado, a mãe do treinador do Manchester City contraiu a doença há alguns dias e não resistiu. Guardiola foi quem usou as redes sociais para divulgar o falecimento de Dolors.



O antigo clube de Guardiola, o Barcelona, time pelo qual ele também jogou, demonstrou apoio ao técnico, divulgando uma mensagem de condolências.



No meio esportivo, Pep Guardiola foi um dos primeiros nomes do mundo do futebol a se mobilizar na luta contra o novo coronavírus, e chegou a doar R$ 5 milhões para o principal hospital de Barcelona, na Espanha.



Animadora da Disney morre aos 91 anos







Ann Sullivan morreu por coronavírus aos 91 anos. Antiga animadora da Disney, a profissional trabalhou em O Rei Leão, Pocahontas, A Pequena Sereia, Lilo & Stitch, Tarzan, O Príncipe e o Mendigo e Fantasia 2000.



A revista People, que noticiou a morte, afirmou que Sullivan morreu na segunda-feira (13), na enfermaria do Motion Picture and Television Fund, em Woodland Hills, na Califórnia.



“Há dias bons e dias ruins. Esse foi um dos dias ruins”, declarou Bob Beitcher, CEO do grupo Disney, ao Deadline.







Dubladora do Pokémon



Morreu, nesta quinta-feira (23), a atriz, dubladora e apresentadora japonesa Kumiko Okae.



Lutando contra o câncer de mama, ela estava com 63 anos de idade e testou positivo, há apenas alguns dias, para o novo coronavírus.



De acordo com informações da imprensa internacional, Kumiko apresentou os primeiros sintomas da doença há cerca de vinte dias.



Os empresários da atriz acreditam que sua condição piorou por conta das sessões de radioterapia que ela recebeu, de janeiro a fevereiro, que abaixaram a imunidade da artista.



Baku e Miho Owada, o marido e a filha mais velha de Kumiko, têm cumprido a quarentena, mesmo não apresentando sintomas do novo coronavírus.



“Nós estamos muito tristes e não conseguimos acreditar nisso, é muito frustrante e não conseguimos pensar em nada agora. Pessoal, o coronavírus é muito assustador. Por favor se cuidem”, afirmaram os dois, por meio de comunicado, sobre a morte da atriz, dubladora e apresentadora.



Entre os trabalhos mais conhecidos que marcaram sua carreira, Kumiko foi a responsável por dublar a personagem Jenny, no filme Pokémon: Lucario e o Mistério de Mew.