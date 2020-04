SAIU! Concurso Marinha para Escola Naval abre vagas de nível médio! Até R$7.490!

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas aos negros.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$1.574,12, composto por soldo de R$1.334 mais adicional militar de R$173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$7.490.

Além da escolaridade, será necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2021. Além disso, o interessado em concorrer a uma das vagas não pode ser casado, não ter constituído união estável e nem ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

O concurso da Marinha/Escola Naval 2020 vai ser destinado à formação de oficiais para: o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Inscrição Concurso da Marinha para Escola Naval

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 10 de maio de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição vai custar R$65,00. Segundo o edital, o valor pode ser pago através de boleto bancário ou efetuado por débito em conta corrente, em qualquer agência bancária

Etapas e Provas Concurso da Marinha para Escola Naval

O concurso da Marinha para Escola Naval ainda não tem data para aplicação das provas escritas, uma vez que a instituição não divulga a data em seus editais. No entanto, já se sabe que a previsão é para a primeira quinzena de agosto.

A primeira etapa, prova escrita (exame de escolaridade), será de caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicado em dois dias, com um total de 80 questões.

No primeiro dia, os candidatos terão que responder 40 perguntas para cinco horas, sendo 20 de Matemática e 20 de Inglês. No segundo dia, serão também 40 questões, com 20 de Física e 20 de Português, mais a Redação, com as mesmas cinco horas para a conclusão.

Segundo o edital os aprovados na primeira fase serão convocados para demais etapas, com os chamados eventos complementares, que serão:

Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica;

Verificação de Documentos;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração; e

Período de Adaptação.

Informações do concurso