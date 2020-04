Sam Smith quer sair com um homem mais experiente

Sam Smith confessou seu desejo de sair com um cara mais velho. O cantor de 27 anos esteve em um relacionamento sério com Brandon Flynn, de 26, em 2018, mas agora revelou que gostaria de se envolver com um homem mais velho e mais experiente.

Em entrevista à rádio SiriusXM, Sam – que esteve usando o app exclusivo de namoro, Raya, durante a quarentena da COVID-19 – disse: “Eu acho que quero me relacionar com alguém mais velho agora. Eu preciso de alguém que tenha paixões e vontade própria”, justificou.

“É bom poder namorar pelo telefone. Eu não faço isso há anos – quero só o romance”, completou.

“Nas duas primeiras semanas eu pensei, ‘Meu Deus, estou solteiro, preciso…’. Eu entrei nesse app de namoro e foi horrível! Então você conversa com os caras, e então você forma relacionamentos de quarentena pelo telefone, é um caminho perigoso… É meio difícil, não ir para o trabalho”.

Sam Smith revelou anteriormente que decidiu se apoiar na app de namoro ao entrar em pânico por estar solteiro nessa época de isolamento social. Confessa que gostaria de ter estado em um relacionamento para cumprir a quarentena com alguém.

O cantor atualmente está isolado em sua casa no Reino Unido com sua irmã, e disse em seu perfil no Instagram que já está bastante entediado com a situação, pedindo aos fãs para cuidarem da própria saúde mental em um momento ‘esquisito’ como este.

“Olá pessoal! Este é um momento estranho, muito, muito estranho. Atualmente estou em minha casa. Estou com um pouco de dor de cabeça e tenho alergias, mas acho que estou bem. Mas quero ficar sozinho por segurança”, afirmou ele.

“Este é um momento estranho. Eu queria falar com cada um de vocês agora e enviar meu amor. Eu realmente espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam mentalmente bem. Vai ser um desafio para quem se afeta aqui, como eu”, disse ele.



