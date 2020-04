Santander: Banco libera mais limite para todos os cartões de crédito; Saiba como ativar

Depois do governo e seus bancos públicos declararem medidas de ampliação às ofertas de crédito com o intuito de diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia de coronavírus, o banco Santander decidiu fazer o mesmo.

Pela primeira vez, o Santander vai aumentar o limite do cartão de crédito de seus clientes em até 10%. A ação vai acontecer nos próximos dias.

O presidente do Santander, Sério Rial, disse em nota que entende a situação em que se encontra o país nesse momento de crise sanitária. Ele também garantiu que é fundamental garantir e zelar pela segurança de todos os clientes Santander.

De acordo com ele, “o aumento do limite do cartão de crédito, por exemplo, é uma medida que permite jogar para a frente o pagamento de algumas despesas, o que pode fazer a diferença para quem já teve o orçamento afetado pelas mudanças na conjuntura econômica”.

Saiba como verificar o aumento do limite de crédito

Os clientes Santander podem ver se já houve aumento no seu limite de crédito fazendo consulta através do aplicativo Santander Way, habilitado para dispositivos smartphone ou tablet com sistema operacional Android ou iOS.

Outra vantagem que o banco irá oferecer são prorrogações de até 60 dias para o pagamento de parcelas de crédito. A decisão tem como base a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) e se aplica às principais linhas de crédito pessoal, imobiliário, preventivo e direto ao consumidor (CDC).

Segundo o Santander, os dois benefícios serão para aqueles com perfil e histórico de bom pagador, sem dívidas ativas, correntistas ou não do banco.

Questionado sobre medidas internas, o Santander informou que vai antecipar o pagamento do 13º salário a todos os seus funcionários.

Chega a 11.130 o número de casos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou na tarde deste domingo, 05 de abril, a informação de que o Brasil tem 11.130 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 486 mortes, o que significa uma taxa de mortalidade de 4,4%.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

486 mortes confirmadas no país

11.130 casos confirmados

4,4% é a taxa de letalidade

No último balanço, divulgado sábado (04), o Brasil havia registrado 431 mortes e 10.278 casos confirmados pelo novo coronavírus. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentados novos 54 óbitos (aumento de 12,5%) e 952 casos confirmados (aumento de 8,28%).

O Ministério da Saúde confirmou que vai ampliar para 22,9 milhões o número de testes que serão distribuídos para diagnosticar a Covid-19.

“Possivelmente, (por causa da maior oferta de testes) o Brasil será o país com o maior número de casos”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, apontando que o aumento no diagnóstico deve fazer a taxa de letalidade ser mais próxima da real.

