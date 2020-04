Santos aumenta oferta e encaminha renovação com atleta especulado no Galo

​O ​Santos deu um passo importante para assegurar a permanência de um dos principais nomes de seu elenco. Após sondagens da Europa e do Atlético-MG, e de uma ‘cobrança pública’ do jogador por maior valorização na Vila Belmiro, Lucas Veríssimo está próximo de assinar uma renovação de contrato com o clube alvinegro.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Peixe melhorou sua proposta e projeta uma considerável valorização salarial para o zagueiro, que até então recebia pouco menos de R$ 200 mil/mês, valor baixo para sua importância/protagonismo. O próprio clube ‘admitia’ de longa data que os vencimentos do atleta não correspondiam ao que ele merecia, mas as conversas para aumento e extensão do vínculo se arrastavam desde o ano passado.

A situação entre diretoria e jogador se deteriorou após o Peixe agilizar a valorização de Soteldo, para ‘blindá-lo’ da investida do Galo. Sentindo-se desprestigiado, Lucas Veríssimo desabafou e mandou um recado para o presidente José Carlos Peres em ​março: “A única coisa que eu peço aqui dentro do clube é uma valorização, já tive propostas e o clube não me valorizou”.

A pressão surtiu efeito, e o novo acordo entre o defensor e o Peixe está em vias de ser firmado. Seu atual vínculo com o Alvinegro se encerra em junho de 2022.

