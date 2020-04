São Paulo deve tomar medida drástica com elenco para evitar agravamento da crise

​O ​São Paulo tentou, sem sucesso, negociar com o grupo de jogadores um acordo para redução salarial. A ideia do clube era diminuir em 50% os vencimentos em carteira referentes a março, abril, maio e junho (isso se o atual cenário se estender durante todo este período) e repassar o montante devido em seis parcelas após a normalização da situação. Pois agora a direção do Tricolor deve impor esta medida mesmo sem o consentimento do plantel.

– São Paulo vai cortar metade dos salários dos jogadores, mesmo sem acordo com eles. – Clube tem folha de pagamento mensal de R$ 12 milhões e deve perder patrocinadores de camisa que pagam R$ 1,7 milhão mensais. – Fonte: @PVC — Agora Tricolor (@agoratricolor) April 3, 2020

Segundo o​ Uol Esporte, existe uma discussão interna entre os dirigentes para determinar o melhor caminho a seguir. Porém, é fato que algo precisa acontecer, uma vez que o São Paulo já vinha em crise financeira (terminou 2019 com um déficit de R$ 156 milhões) e está devendo dois meses de direitos de imagem. Por isso, a maior parte dos diretores defende que se siga o mesmo caminho do ​Atlético-MG, que resolveu diminuir os salários dos profissionais em até 25% em uma medida unilateral.

Na Série A, há clubes que fecharam acordo com os jogadores, mas evitam revelar o percentual. É o caso de Ceará e Grêmio. O Bahia também costura acordo São Paulo: Propôs aos jogadores corte de 50% no salário pago em carteira Flamengo: Pagará os salários integralmente Via Oglobo — Portal Flamengo🗣 (@PortalFla) April 2, 2020

A medida proposta inicialmente, a princípio, não atingiria aqueles que ganham menos de R$ 50 mil. Mesmo assim, os atletas são-paulinos preferiram entrar em férias para depois chegar a um consenso. Assim, existe a expectativa de que, na volta aos treinamentos, já se tenha um panorama mais concreto sobre quando as competições poderão ser retomadas. O período de descanso, antecipado por conta da pandemia de coronavírus, a princípio vai até o dia 20. Através de um grupo de WhatsApp, ​líderes de equipe estão discutindo a questão de redução de ganhos.

