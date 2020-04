São Paulo realiza acordo por dívidas trabalhistas e ‘economiza’ 400 mil mensais em meio à crise

​A pandemia da covid-19 ainda está causando grandes impactos no mundo, principalmente na economia. Decorrente da atual situação, o ​São Paulo conseguiu fechar um acordo com 12 ex-jogadores com quem tem dívidas, a fim de diminuir o valor pago em parcelas nos próximos quatro meses.

O acerto deve dar uma ‘economia’ de R$400 mil mensais ao clube em um dos períodos mais críticos da realidade. Com a paralisação dos torneios de futebol, ainda não há previsão de retorno aos gramados. Por meio do acordo estabelecido, o São Paulo pagará 50% do valor das parcelas nos próximos quatro meses. O valor descontado será pago nas últimas cinco parcelas, com acréscimo de 50%.

“Tivemos que entender o momento complicado que o mundo está vivendo, inclusive o São Paulo, e solucionamos a questão amigavelmente, atendendo os interesses dos jogadores e do clube”, afirmou o advogado Leonardo Laporta, que representa os atletas.

Os jogadores que aceitaram o acordo são Arouca, Borges, Diego Tardelli, Edcarlos, Eder Luis, Hugo, Joilson, Juan, Junior Cesar, Lenilson, Renato Silva e Zé Luis. Devido à crise financeira causada pelo coronavírus, o Tricolor Paulista também tentou negociar um acordo com os jogadores para realizar descontos nos salários dos próximos meses.

A intenção era de cortar 50% do salário, suspender o pagamento de direitos de imagem e reembolsar os atletas quando a crise terminasse. Sem o aceite dos atletas, o clube decidiu pagar vencimentos de março com descontos. A situação deve ser reavaliada quando acabarem as férias da equipe, no início de maio.