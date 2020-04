Sarah Jessica Parker elogiou novo visual de Chris Noth

Os fãs da extinta série Sex and the City alucinaram quando os protagonistas Chris Noth e Sarah Jessica Parker interagiram no Instagram esta semana.

Os intérpretes do Mr. Big e Carrie Bradshaw continuam amigos após o fim do programa da HBO.

O ator usou o Instagram para mostrar como ele ficou de cabeça raspada durante a quarentena, e a atriz foi à seção de comentários elogiar seu novo visual.

“Decidi que lidar com o cabelo era supérfluo durante esses períodos de quarentena”, postou o ator de 65 anos no Instagram.

Sarah respondeu: “Porque você esperou tanto tempo”, disse, dando a entender que gostou do ator sem cabelo.

Os fãs também aprovaram seu novo visual.







Pai pela segunda vez aos 65



Chris Noth fez muito sucesso por sua interpretação como Mr. Big da série Sex And The City, exibida de 1998 a 2004, sendo inclusive o namrodado de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) na trama.

Já na vida real, com 65 anos de idade, ele está junto de Tara Wilson desde o início dos anos 1990, com a oficialização da união vindo a acontecer em 2012.

Ambos já são pais de Christopher, de 12 anos, mas a família acabou de aumentar, pois o segundo filho, Keats, nasceu em fevereiro.

“Lá dos céus, vem o nosso segundo filho, Keats! Uma coisa tão bela é uma alegria para sempre”, foi a legenda escolhida pelo astro para a publicação.

Vale ressaltar que a frase é do poeta inglês John Keats, famosos escritor britânico do século 19.