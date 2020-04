Sarah Poncio dá dicas à mamães durante a quarentena

Com a pandemia do novo coronavírus e diversos lugares do mundo vivendo uma quarentena, é uma desafio ter uma rotina em casa,ainda mais quando se tem filhos, principalmente os pequeninos.



A partir dessa mudança momentânea, Sarah Poncio outras influenciadoras decediram compartilhar algumas dicas para estimular a criançada em casa e deixar o tédio de lado enquanto os deixam entretidos.



“Nós estamos tentando o máximo possível mantê-los ocupados para que não sintam tanto o isolamento, então sempre opto por brincadeiras com música, dança, desenhos”, afirmou Sarah, mãe de José, joão e o pequeno josué, que foi adotado neste ano e já ganhou o coração da jovem mamãe. “O Jonathan toca violão para os meninos e eles ficam hipnotizados, é lindo ver”, comentou, fazendo referência ao cantor e companheiro.



Outra tática da celebridade é incentivar a leitura e envolver o primogênito nas atividades com os caçulas.



“Estou também sempre tentando estimular os meninos através de leituras, livrinhos educativos e bíblicos. Estou contando com a ajuda do José que tem se saído um excelente irmão mais velho, isso é bom porque também estimula a responsabilidade e o cuidado dele com os menores.”



Sem poder sair de casa e com as aulas acontecendo de maneira virtual, a agitação se torna ainda maior e três influenciadoras que compartilham dessa mesma experiência, revelaram como estão driblando alguns desses desafios impostos pelas crianças.



Diversão no quintal







Enquanto não se é recomendado sair corriqueiramente às ruas, Jade Seba, mãe do fofo Zion de 10 meses de idade o incentiva a ter contato com o mundo exterior a partir do quintal de casa.



“Como eu moro em casa, nós cercamos a piscina com grade e montamos um playground, colocamos o tapetinho no chão com vários brinquedos. E ele gosta bastante de instrumentos musicais, então o Bruno [noivo de Jade] senta com ele e toca violão. E minha mãe deu para ele um escorregador com piscina de bolinha que adora ficar escalando”, detalhou ela.



Além disso, outras ferramentas são usadas por ela e o noivo na hora de ajudá-lo a aprender a dar os primeiros passos sozinho.



“O Zion ainda não está andando, então temos feito algumas coisas para estimular ele a começar a andar. Ele tem um carrinho que vai empurrando e se diverte pela casa.”







Virar criança de novo







“Invento muito nessa quarentena para tentar entreter as crianças. Além de fazer os deveres que a escola manda, pelo livrinho e apostilas, nós temos colocado piscina, brincamos no quintal que é grande e a minha casa dá de frente para a mata, então dá até para ficar por ali e dizer que saiu um pouquinho”, disse Layse Cohen, mãe dos gêmeos Daniel e Estella, de três anos.



Eles estão passando a quarentena em Tefé, cidade próxima a Manaus. “Brincamos de massinha, cortar e colocar papéis, casinha, de roda, literalmente estou voltando a infância com eles”, ressaltou.



A falta dos amiguinhos







Quando as crianças já passam a ter contato umas com as outras, os laços de amizade se iniciam, porém, neste período, até mesmo eles precisam se distanciar. E como explicar e suprir a saudade? A opção de Layse foi a internet.



“Eu faço vídeos e mando para as mães dos amigos e mostro para eles os amiguinhos também para matarem a saudade.”



Tintim por tintim







Para fazer os herdeiros entenderem melhor o motivo das mudanças de interação social, Sarah preferiu seguir a linha mais leve e tranquila.



“Eles são bem pequenos, não é? O João e o Josué não entendem mesmo, o José já está mais esperto, estranha um pouco, mas estamos conseguindo contornar de uma forma super tranquila tentando não passar isso para as crianças, preservando elas”, explicou.



Já Layse lembrou que o mais importante é que o pais mantenham a calma para que isso seja repassado aos filhos.



“Falo para eles que agora ninguém está saindo de casa por causa do coronavírus, mas que logo tudo vai acabar e que eles poderão voltar para a escola. […] Eles estão super tranquilos e se divertindo muito. Nós é que às vezes quase piramos.”



“[..] Mãe é mãe. A gente surta de vez em quando, mas ama demais e é preciso compreender que estamos passando por uma fase, assim como eles durante a parte mais leve da infância”, reforçou a influenciadora.