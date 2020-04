SBT-Rio tem mais uma morte por conta do coronavírus

Robson Thiago Mesquita, cinegrafista do SBT-Rio conhecido pelo apelido de Tio Chico, morreu na noite de terça-feira (22), após ser infectado pelo novo coronavírus. Ele estava internado no Hospital Badin, no bairro do Maracanã, onde passou 20 dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Tio Chico teria se curado, porém os efeitos diálise dos medicamentos usados no tratamento pioraram seu estado de saúde.



Ele é o segundo funcionário da emissora a morrer em decorrência do Covid-19. No último dia 13, o editor de imagens José Augusto do Nascimento, o Naná, também havia falecido por complicações causadas pelo novo coronavírus.



Robson deixa a mulher, Brunna Santos, e a filha de apenas 15 dias de vida, Valentina. Ele não a conheceu, por estar internado.



”A Covid-19 virou mais um rosto, mais um nome e devastou mais uma família! Tio Chico é mais uma vítima! Ele não conseguiu sequer conhecer a filha que nasceu, pois já estava internado! Não tenho palavras pra expressar o sentimento. Nós sempre vamos lembrar de você assim, alegre e festeiro! E para vocês que estão lendo isso, não brinquem! Fiquem em casa”, escreveu Rafaela Coutinno, produtora que trabalhava com ele.



Amigo de Tio Chico, com quem trabalhou quando apresentava o Fofocalizando, Leo Dias fez um desabafo.



”Este período tem sido bem difícil pra mim em vários sentidos, mas nada se compara ao que aconteceu esta madrugada: Tio Chico, o cara mais fiel a mim no SBT Rio. Ele me atualizava sobre tudo o que aconteceu e ainda me levava diariamente para casa. Meu Deus! Por que ele? Acabou de nascer sua primeira filha!”, escreveu.



Uma das primeiras funcionárias do SBT Rio diagnosticada com coronavírus, a apresentadora Isabele Benito também prestou homenagens ao operador de câmera nas redes sociais.



”Te amaremos para sempre! Chicória, meu amigo querido, lutou e foi um guerreiro como sempre se mostrou na vida”, afirmou.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



