Scott Disick curte passado amoroso com Kourtney Kardashian

Scott Disick parece olhar com carinho o tempo que passou com sua ex-namorada, Kourtney Kardashian, mãe de seus três filhos.

No começo dessa semana, o empresário curtiu um post em uma conta de fãs de Kourtney, que mostrava uma foto antiga do ex-casal se beijando apaixonadamente em um estacionamento.

No mesmo dia da atividade nas redes sociais, Scott foi fotografado com sua atual namorada, Sofia Richie, em Malibu, enquanto o casal desfrutava de um dia de descanso e diversão juntos na praia.

Scott, de 36 anos, e Kourtney, de 41, ficaram juntos por quase 10 anos antes de terminarem por conta de supostas infidelidades do promoter. Eles são pais de Mason, de 10 anos, Penelope, de sete, e Reign, de cinco.

Em um episódio de Keeping Up With The Kardashians em abril do ano passado, um curandeiro espiritual em Bali disse que eles eram almas gêmeas.

Na época a irmã mais velha de Kim Kardashian comentou: “Normalmente não gosto desse tipo de coisa, mas realmente estou tentando me conectar e melhorar meus relacionamentos. Não sei qual é a definição de ‘alma gêmea’, mas Scott e eu vamos estar um na vida do outro para sempre. Como se fôssemos almas gêmeas, de certa forma. Não importa. Se estamos juntos de novo ou não”.

Kourtney celebra 41 anos com Scott

Kourtney Kardashian completou 41 anos esta semana, e depois de ganhar um desfile de aniversário de seus amigos e familiares, em seus carros, na rua de sua casa em Calabasas, na Califórnia, cumprindo assim o distanciamento social para ajudar a não propagar o coronavírus, ela comemorou a data, um dia depois, com o ex, Scott Disick, pai de seus três filhos.

Os dois provam que continuam tendo um bom relacionamento, apesar da separação. Kourtney foi vista saindo de sua casa junto com Disick.

Em várias fotos publicadas online, a fundadora do site de estilo de vida Poosh, e seu ex-namorado de 36 anos foram vistos saindo de uma casa em Calabasas, Califórnia, no domingo, 19 de abril, levando os fãs a especularem se eles passaram a noite juntos.

Ele levava uma mochila Louis Vuitton enquanto carregava as coisas no carro com ela. Eles não foram vistos usando máscaras para precauções contra o coronavírus, mas usavam óculos de sol. Eles se separaram logo depois.

Apesar de estarem sempre juntos por causa dos filhos Mason, Penelope e Reign, Scott mantém um relacionamento há dois anos com a modelo e socialite Sofia Richie.