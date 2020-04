Secretários Municipais de Penedo pedem exoneração

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Penedo, nesta sexta-feira, 03 de abril de 2020, a exoneração de dois secretários municipais da Prefeitura de Penedo.

A secretária Aliny Costa se afasta da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,

Esporte e Juventude e o secretário Manoel Messias Limas (Messias da Filó) da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola.

De acordo com a lei, O servidor que deseja concorrer a cargo eletivo deve se desincompatibilizar do cargo público/função exercida. A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público do postulante a candidato até um determinado prazo antes da eleição. Caso o prazo estipulado para desincompatibilização do cargo ou função pública não seja respeitado, ele poderá ser considerado inelegível pela Justiça Eleitoral.

Ambos já foram candidatos nas últimas eleições para vereador, inclusive Messias da Filó que já foi parlamentar na cidade penedense.

CONFIRA DOCUMENTO NA ÍNTEGRA

NOVO SECRETÁRIO

Quem assume a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude é MARTINIANO DUARTE RAMOS NETO, conhecido na cidade como Netinho. Já na de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, não foi divulgado.

Além dessas saídas significativas, o Diretor do SAAE, Dr. Francisco Sousa Guera (Dr. Tico) também anunciou sua saída da autarquia municipal, pelo mesmo motivo.

Da Redação