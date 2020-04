Seedorf admite em conversa com 90min que esteve próximo de 3 gigantes da Premier League

Craque, Clarence Seedorf revelou ao ​90min que esteve muito perto de acertar com três gigantes da Premier League durante a sua brilhante carreira, porém fez escolhas que o afastaram da Inglaterra. O ex-meio-campista e atual treinador de 44 anos também comentou sobre sua passagem pelo futebol brasileiro – ​confira aqui.

Em bate-papo exclusivo o ex-​Botafogo afirmou que teve a oportunidade de defender o Manchester United, o Arsenal e o Chelsea, mas que seguiu outros caminhos. “Eu estava perto de jogar na Premier League. Eu quase assinei três vezes. Foi por pouco, mas eu fiz escolhas diferentes”, comentou, enquanto pensava em sua trajetória como jogador.

O holandês disse ainda que ele sempre pensou sobre se mudar para o futebol inglês, mas que optou pelo Real Madrid ao invés de ir para a Inglaterra, que decidiu assinar com a Internazionale de Milão ao ir para a Premier League e que escolheu permanecer no Milan ao se mudar para o Reino Unido. “Você não pode ter tudo. [Minha carreira] foi uma experiência maravilhosa. Então, eu estou feliz”, destacou.

Clarence Seedorf explodiu para o mundo na “geração de ouro” do Ajax, conquistando a Champions League de 1994/1995. Em seguida, o meia acertou com a Sampdoria, no entanto, o clube italiano seria apenas uma ponte para o Real Madrid – onde ganhou sua segunda ‘Orelhuda’, em 1997/1998. Em 1999, o craque acertou com a Inter de Milão e três anos depois fechou com o Milan para levar mais duas Champions (2002/03, 2006/07).