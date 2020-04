Próximos no calendário são os veículos com placas de final 5 e 6

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AL) informa que o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não será prorrogado. Seguindo o calendário estabelecido anteriormente, os proprietários podem realizar a quitação da dívida por cota único ou optando pelo parcelamento em até seis vezes, com parcela mínima de R$100,00.

“O contribuinte que não recebeu a correspondência de pagamento pelos Correios, pode realizar a emissão pelo site da Fazenda”, explica o superintendente especial da Receita Estadual, Francisco Suruagy. O boleto está disponível no endereço sefaz.al.gov.br , no “Espaço do Contribuinte”, escolhendo a opção “IPVA” e depois “Emissão de Boletos”, informando o Renavam e a placa do veículo.

Cada final de placa possui uma data-limite para pagamento da cota única sem desconto ou da primeira parcela. Os próximos no calendário são os veículos com placas de finais 5 e 6 até 30 de abril; em seguida aqueles com placas de finais 7 e 8 até 29 de maio e as placas de finais 9 e 0 podem ser pagas até 30 de junho.

O superintendente ainda ressalta a importância de pagar os impostos em dia. “Neste momento de pandemia é preciso que todo cidadão alagoano assuma o seu compromisso. Aqueles que já estão na linha de frente como os profissionais de saúde e o pessoal da segurança pública já estão fazendo. Nós como verdadeiros cidadãos temos que cumprir a nossa parte e pagar os impostos que irão custear toda essa linha de frente. Por isso, façamos cada um a sua parte”.

ASCOM/SEFAZ