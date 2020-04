Segunda temporada do The Four Brasil chega ao fim na Record TV

O momento mais esperado pelos fãs do reality show The Four Brasil chegou! O programa, apresentado por Xuxa Meneghel (que, via internet, interage ao vivo com jurados e participantes, todos em suas casas), está chegando ao sue episódio final nesta quarta-feira (29), das 22h30 à 0h30, na Record TV.



No episódio final desta segunda temporada, os atuais finalistas ainda correm o risco de perder a vaga em um primeiro momento, e é o público, por meio de votação popular, quem dá a palavra final para a entrega do prêmio de R$ 300 mil a um dos competidores da última etapa da disputa.



Diretamente de sua casa, Xuxa conversará por vídeo com os jurados do reality e os candidatos que conquistarem vaga para a decisão do musical, cada um falando da própria residência. Na mesma linha, apresentações gravadas pelo quarteto postulante ao topo do pódio serão levadas ao ar em substituição às performances em estúdio.



Atualmente, ocupam as cadeiras da competição as cantoras Alma Thomas, Thais Kiwi, Ana Clemesha e Grazi Medori. Porém, cinco novos desafiantes ainda sobem ao palco para tentar desbancá-las e chegar à grande final.



Diante da redefinição ou manutenção dos finalistas, então, os telespectadores escolhem, por votação aberta no site R7.com, quem deve ganhar esta edição.



Para tentar tomar a vaga de finalista de alguém, os novatos seguem a dinâmica padrão até aqui: passam pelo crivo dos jurados e, se aprovados, travam batalha musical com um dos veteranos a fim de derrotá-lo e tirá-lo do jogo.



No repertório, entram famosas canções de Adoniran Barbosa, Legião Urbana, Chico Buarque, Elton John, Jay-Z e The Doors, além de outras surpresas. É uma trilha eclética que promete fortes emoções!



A segunda temporada do reality show The Four Brasil estreou dia 8 de março na tela da Record TV, e diferentemente de todos as atrações musicais do gênero, o The Four Brasil começa por onde todos os outros acabam, uma vez que, logo no primeiro episódio do reality show, o público já conhece os quatro finalistas.



Enquanto estes concorrentes precisam manter seus lugares ao longo da disputa pelo prêmio de R$ 300 mil, todos os outros que subirem ao palco, caso agradem os três jurados do reality show, terão a oportunidade de tirá-los deste privilegiado lugar por meio de um desafio. Ou seja, a cada episódio, um novo finalista poderá surgir. A cantora Aline Wirley e o produtor musical e empresário João Marcello Bôscoli reassumiram seus lugares no júri. Já o músico e ator Paulo Miklos estreou nesta função.



Em cada programa, os desafiantes devem se apresentar e conseguir a aprovação unânime dos jurados. Uma mistura de emoção, adrenalina e superação. A opinião deles nessa etapa é fundamental. Só com esse resultado, é que cada participante está habilitado para enfrentar um dos quatro finalistas em um duelo de voz. Nele, é a plateia quem escolhe o vencedor.



O formato é da israelense Armoza, com produção da Endemol Shine Brasil, direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.



