Segundo a SESAU, Igreja Nova é uma das cidades que tem maior índice de isolamento social em AL

Igreja Nova está de parabéns, segundo a Secretaria Estadual de Saúde – SESAU.

O Governo de Alagoas divulgou um ranking de cidades alagoanas que estão fazendo isolamento social para prevenção da COVID-19. De acordo com o índice, Igreja Nova está na 10ª colocação em um ranking de 102 municípios.

Veja:

Satuba 66,2%

Pindoba 62,80%

Rio Largo 60,10%

Feira Grande 59,60%

Água Branca 58,90%

Estrela de Alagoas 58,40%

Jundiá 57,80%

Jequiá da Praia 57,80%

Limoeiro de Anadia 57,80%

Igreja Nova 57,30%

Já a pior cidade, que não segue as recomendações do combate ao coronavírus, é Ouro Branco com 41,3% seguida de Porto Calvo e Arapiraca, ambas com 43%.

Da Redação com informações da SESAU