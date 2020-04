Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e de saúde para o enfrentamento à Covid-19, várias promotorias de justiça do interior estão recomendando medidas para melhor disciplinar as filas em agências bancárias e lotéricas, de modo que o distanciamento social seja obedecido para evitar a propagação do novo coronavírus. Em Palmeira dos Índios, Teotônio Vilela e União dos Palmares, tendas e cadeiras foram disponibilizadas aos clientes para que eles possam ser atendidos com respeito as instruções previstas nos decretos estaduais e da União.

Nesses três municípios, os procedimentos administrativos instaurados para acompanhar e fiscalizar as medidas que estão sendo adotadas para combater a Covid-19 também tratam, dentre outras coisas, dos atendimentos realizados pelos bancos e correspondentes bancários. Percebendo que a demanda de clientes não diminuiu, mesmo diante da pandemia, os promotores de justiça Sérgio Vieira, Jomar Amorim e Rodrigo Soares sugeriram que cadeiras e tendas fossem colocadas à disposição do público, na parte externa dos estabelecimentos, como forma de manter a distância entre as pessoas.

Outra recomendação dos promotores foi no sentindo das prefeituras disponibilizarem a guarda municipal e pedirem o apoio da Polícia Militar para o devido disciplinamento das filas. Em Palmeira dos Índios, por exemplo, foi por meio de videoconferência, que contou com a participação dos promotores Sérgio Vieira e Jomar Amorim e de representantes do Poder Executivo, que ficou definida a participação de guardas municipais e outros servidores públicos para organizar filas, instalar tendas na rua em frente a bancos e lotéricas e fechar algumas vias. Além disso, a gestão também se comprometeu em fazer uso de carro de som com mensagens de conscientização e exigir que a população use máscaras.

“As medidas estão surtindo efeito. Acabaram os problemas com filas desorganizadas na Caixa Econômica e está todo mundo sendo atendido dentro do disciplinamento recomendado”, informou Sérgio Vieira.

Teotônio Vilela e União dos Palmares

A pedido do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL), medidas semelhantes foram adotadas na cidade de Teotônio Vilela. “A colocação de cadeiras mantém a distância necessária e não tumultua. As tendas também estão funcionando bem, uma vez que, em razão de não poder haver aglomeração dentro das agências, os clientes estão, inicialmente, ficando do lado de fora por alguns minutos”, explicou o promotor de justiça Rodrigo Soares.

Já em União dos Palmares, o próprio município tomou a iniciativa de disponibilizar cadeiras e tendas para os clientes, após recomendação expedida pela promotora de justiça Adilza Inácio de Freitas, no sentindo de adoção de medidas para se manter o distanciamento social. “Em União dos Palmares estamos adotando essa mesma metologia de atendimento. A organização com cadeiras e tendas está agradando a população, que se sente protegida. Porém, a Caixa Econômica também precisa cumprir o seu papel, com a urgência que a situação exige porque é lá onde tem o maior número de pessoas aguardando atendimento. Cabe a ela comandar o disciplinamento das filas”, comentou a promotora Adilza Inácio de Freitas.

