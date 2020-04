Segurados podem pedir mudança do pagamento do INSS para conta corrente

Publicada nesta quarta-feira (29), portaria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) autoriza a transferência do pagamento de benefícios da modalidade cartão magnético para depósito em conta corrente. De acordo com o órgão, a medida tem o objetivo de evitar o deslocamento de beneficiários até os bancos durante o período de pandemia do coronavírus.

Cerca de 12.4 milhões dos beneficiários recebem por meio de cartão magnético. O pedido da transferência do pagamento para a modalidade conta corrente deve ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS.

O INSS enfatizou que a conta corrente a ser indicada deve ser no nome do titular do benefício. “Para realizar a solicitação, o beneficiário precisa possuir o login e senha do Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário”, acrescenta.

Segundo a portaria, para a execução da transferência da modalidade de pagamento, ocorrerá o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade. Assim, o órgão poderá reemitir o pagamento diretamente para a conta corrente indicada pelo beneficiário.

Vale ressaltar que, não haverá necessidade de autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento de transferência.

Prorrogação automática de auxílio-doença

Também publicada nesta quarta-feira, em outra portaria, o INSS aprovou a prorrogação automática dos benefícios de auxílio-doença enquanto as agências estiverem fechadas, não acontecendo o atendimento presencial.

Entretanto, A portaria fixa, em 6 o ” limite máximo de pedidos de prorrogação que, ao serem efetivados, gerarão prorrogação automática do benefício”.

Suspensão do atendimento nas agências do INSS

Como medida de enfrentamento e prevenção durante a pandemia do coronavírus, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o atendimento presencial nas agências, e esse prazo poderá ser prorrogado.

Durante o período em que as agências estiverem fechadas, os pedidos de serviços previdenciários e assistenciais deverão ser feitos somente por meio de dois canais: pela internet, em Meu INSS, e por telefone, na central de atendimento 135.

Os segurados que precisam fazer os requerimentos de auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência, devem enviar o atestado médico pelo Meu INSS. O documento será avaliado pela perícia médica, que fará as devidas verificações.

Veja também: PIS/PASEP: Quem trabalhou em 2019 poderá sacar de R$88 a R$1.045