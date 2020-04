Seis grandes cidades do mundo que deveriam ter melhores times de futebol

​Você já parou para pensar que em diversos países do mundo existem grandes e importantes cidades sem um representante no futebol que traduzam essa pujança? Pois é…isso acontece tanto em nações de primeiro mundo como em locais que ainda não estão neste patamar. Que tal essas cinco cidades?

Brasília

É a capital do chamado “país do futebol”. Centro do poder do Brasil, o principal esporte do planeta nem de perto é uma grande atração. Mesmo tendo o Mané Garrincha como um grande palco, times como Brasiliense, Gama e Brasília ficam bem abaixo no cenário futebolístico nacional.

Ankara

É a capital da Turquia e a segunda cidade mais populosa do país, com mais de 5 milhões de habitantes. Na cidade, ao contrário de Istambul, que conta com os gigantes Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, há apenas clubes de menor porte, como Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Ankaraspor, Ankaragücü e Gençlerbirliği OFTAŞ. Nenhum deles sequer é campeão nacional.

Berlim

Capital da Europa e uma das cidades mais importantes do mundo, conta com apenas duas equipes (Hertha Berlim e FC Union Berlim). E nenhuma delas se destaca. O Hertha, duas vezes campeão nacional, conquistou o último título em 1931. Já o Union subiu à Bundesliga pela primeira vez na atual temporada.

Palermo

Quinta cidade com o maior número de habitantes da Itália, é a capital da ilha da Sicília. Seu clube mais representativo, de mesmo nome, hoje está na Série D do país.

San Francisco

O futebol está em pleno desenvolvimento nos Estados Unidos, mas chama atenção o fato de ainda não ter chegado com muita força à cidade que praticamente representa a Califórnia. San Francisco Deltas FC e San Francisco City FC não disputam a MLS, principal liga da maior potência econômica do planeta.

Genebra

Muito embora a Suíça não seja uma das potencias do futebol, tem em Genebra uma cidade que, entre outras coisas, recebe nada menos que uma das sedes da ONU. Pois os principais clubes do país são Basel e Grasshopper. Em um passado já distante, o Servette chegou a fazer frente, mas não a ponto de manter esta hegemonia para a cidade.