Seis momentos, históricos e inusitados, que marcam os 80 anos do Pacaembu

Ele é, sim, um símbolo da cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira, 27 de abril, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, completa nada menos que 80 anos. Foi ali que, por muitos anos, o Corinthians mandou seus jogos. É ali que, volta e meia, o Santos se apresenta. O palco tem muita história e, neste dia festivo, a gente rememora seis momentos dos mais marcantes de todos os tempos.

Brasil x Suíça – Copa do Mundo de 1950

Seleção Brasileira entra em campo no Mundial

Na primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, o “escrete” nacional passou pelo Pacaembu. Foi contra a Suíça, no dia 28 de junho, em duelo que terminou empatado por 2 a 2. Alfredo e Baltazar marcaram para os donos da casa.

Corinthians x Inter – Estreia do Brasileirão de 2009

10 de maio. Foi neste dia que Corinthians e Internacional estrearam no Campeonato Brasileiro de 2009. Uma verdadeira obra-prima do atacante Nilmar, à época vestindo a camisa colorada, garantiu a vitória dos gaúchos por 1 a 0. Até aí, tudo ok. Mas o fato é que o gol foi tão bonito que, no dia seguinte, virou vinheta do Jornal Nacional. E com uma narração de Pedro Ernesto Denardin, comunicador da rádio Gaúcha. Até o principal noticioso do país se curvou ao feito, e de uma maneira inusitada.

Santos x Peñarol – Final da Libertadores de 2011

Time campeão da América

Já se passavam 48 anos desde que o Santos de Pelé havia garantido o bicampeonato da Libertadores. Pois com o maior talento surgido no clube depois do Rei, o Peixe voltou a pintar a América com suas cores. No dia 22 de junho de 2011, o triunfo por 2 a 1 sobre o Peñarol, com gols de Neymar e Danilo, colocou ponto final ao jejum.

Corinthians x Boca Juniors – Final da Libertadores de 2012

Timão conquista título inédito

O sonho se transformou em realidade. Com dois gols de Emerson Sheik, a noite de 4 de julho jamais sairá da cabeça do torcedor do Timão. Afinal, a vitória por 2 a 0 coroou uma campanha invicta e garantiu o inédito título da Libertadores da América ao clube.

Corinthians x Palmeiras – Última rodada do Brasileirão de 2011

O grande clássico paulista, que serviu para coroar o Timão como campeão nacional de 2011, jamais será esquecido. Não apenas pelo título, mas também pela homenagem feita a Sócrates, eterno ídolo alvinegro que naquele dia havia morrido. A tarde de domingo deu lugar a lembranças inesquecíveis.

Pacaembu e o Coronavírus – Atualmente

Sao Paulo State Governor Joao Doria Visits the Pacaembu Field Hospital Being Build Due to the

O estádio, no momento, não vê a bola rolar. Mas está incluído em um contexto muito mais importante. Virou um hospital de campanha para atender infectados pelo Covid-19. O gramado, de tantas histórias, agora estende seus braços para a sociedade como um todo.