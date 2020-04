Sem consulta ao SPC/Serasa: veja o cartão de crédito Trigg e saiba como solicitar

Para quem possui dívidas, ter um cartão de crédito parece ser algo quase impossível. Os bancos não permitem que alguém tenha um cartão de crédito com um bom limite, se estiverem com o nome no SPC/Serasa. Porém, nem tudo está perdido.

Com diversas fintechs aparecendo, é possível ter mais opções. Hoje, vamos falar de uma fintech chamada Trigg, que oferece cartões de crédito sem consulta ao SPC/Serasa, sem comprovar renda e também traz muitos benefícios.

O que é uma fintech?

Uma fintech é um modelo de startup que traz tecnologia e inovação inteligente com o intuito de oferecer opções diferenciadas no mercado financeiro global.

Vantagens do cartão de crédito Trigg

Confira os benefícios que o cartão Trigg traz:

Compras como um cartão tradicional;

Tecnologia de pagamento por aproximação do cartão na maquininha –Cartão NFC;

Relacionamento digital;

Cartão Virtual – Para compras, enquanto o cartão físico não chega na residência;

Member Get Member – É possível ganhar dinheiro com a indicação de amigos, assim como auxiliar na análise deles;

Cashback – Devolução de até 1,3 % do gasto com a fatura mensal;

Bando – Pulseira que funciona como um cartão de crédito.

Desvantagens do cartão Trigg

Apesar de trazer diversas vantagens, o cartão de crédito Trigg também tem algumas desvantagens, que são as tarifas:

Saque nacional – R$ 9,99

Saque internacional – R$ 10,00

Emissão do cartão – R$ 24,90 (unidade)

Como solicitar um cartão de crédito Trigg?

De acordo com o site, a solicitação e aprovação costumam acontecer dentro de alguns minutos! Mas antes de solicitar o cartão, é preciso baixar o aplicativo do Trigg no celular. Ele está disponível gratuitamente na Google Play ou na App Store.

Para realizar o pedido, é preciso tirar uma selfie junto com fotos de alguns documentos pessoais. A Trigg então avalia o score financeiro e, se aprovado, envia o cartão para o endereço cadastrado.

O cartão de crédito Trigg também pode ser requisitado por usuários com nome no SPC/Serasa, mas a empresa ainda vai analisar o histórico de compras, empréstimos, entre outras movimentações.

Já foram recusados alguns negativados, porém, a própria Trigg destaca que ter a solicitação rejeitada não está interligado a negativação do nome. Existem mais de 100 variáveis levadas em conta.

Juros e Taxas

Com o cartão Trigg existe uma taxa de anuidade de R$118,80, que pode ser parcelada em até 12x sem juros (12 x R$ 9,90), com isenção nos três primeiros meses.

Ao solicitar o cartão é preciso considerar o custo da 2ª via do cartão (R$ 9,90) e as tarifas de saque nacional (R$ 4,99) e saque internacional (R$ 10,00).

Você pode encontrar mais informações sobre a Trigg e seu cartão no site da Trigg.