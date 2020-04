Sem espaço com Jesualdo, santista pode parar em outro clube da Série A em saída sem custos

​Enquanto a bola não volta a rolar nos gramados mundo afora, os clubes do Brasil vão se movimentando nos bastidores atrás de mais reforços. Alguns, como o ​Athletico-PR, têm aproveitado a chance de repensar o elenco para traçar possíveis novas aquisições.

Reforçar o plantel é um pedido específico de Dorival Júnior, que perdeu vários titulares desde a sua chegada. E um nome que pode surgir na Arena da Baixada é o de um velho conhecido: o meia Evandro. O vínculo do atleta com o ​Santos termina em 30 de junho, e as partes ainda não chegaram a um acerto, que parece cada vez mais distante.

O problema do Evandro é o Jesualdo. Que teima em não por ele de titular nesse time. — Corneta da Vila (@cornetadavila) March 31, 2020

De acordo com o site ​Gazeta Esportiva, o Furacão está monitorando de perto o imbróglio do atleta de 33 anos com a diretoria santista, já que uma dívida de R$ 200 mil de comissões aos empresários também está em pauta nas tratativas. Embora tenha sido titular com frequência com Jorge Sampaoli, Evandro não conseguiu conquistar a confiança de Jesualdo Ferreira na atual temporada e perdeu muito espaço no grupo. Mesmo por isso, seus agentes já começaram a ouvir sondagens de outros interessados.