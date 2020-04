Sem espaço, jovem volante sinaliza despedida do Botafogo: ‘Quero e preciso jogar’

Formado nas categorias de base do Botafogo, Gustavo Bochecha despontou profissionalmente com algum destaque em 2018, ganhando espaço e emplacando boas atuações no primeiro semestre de 2019. Prestigiado pelo torcedor, parecia que o jovem seria o novo dono da ‘cabeça de área’ alvinegra, mas os maus resultados da equipe no Brasileirão acabaram alavancando grandes mudanças no time titular, atingindo em cheio a sequência de Bochecha.

Botafogo v Atletico MG – Brasileirao Series A 2018

De meados da temporada passada até dezembro, o volante de 23 anos alternou entre titularidade e reserva, posto que ocupa atualmente. Uma lesão no fim de 2019 mudou sua preparação para o novo ano, colocando-o em desvantagem em relação a seus companheiros de setor. Pouquíssimo aproveitado por Autuori, o jovem admitiu, em entrevista ao Globoesporte, que não descarta uma mudança de ares para voltar a ter sequência.

“Os maus resultados no começo do Carioca acabaram pesando contra mim. Com relação a uma possível saída, eu quero e preciso jogar. Quero recuperar a boa sequência que vinha tendo no ano passado, pois sei que vou evoluir e me destacar nesta temporada. É o meu momento”

Gustavo Bochecha

Concordo com você. O Botafogo não pode queimar um jogador do nível técnico do Gustavo Bochecha. — Luiz Rogério ⚫⚪⭐? (@LR2503) April 23, 2020

Apesar de existir uma possibilidade remota de permanência, o futuro de Bochecha após a retomada do calendário deve ser realmente com outra camisa: a diretoria alvinegra trabalha para negociá-lo, por empréstimo ou de forma definitiva, assim como Leandrinho e outros nomes que não estão nos planos da atual comissão técnica.

