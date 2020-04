Sem máscara, Ivy grita, beija e abraça fãs na porta do hotel

Ignorando totalmente as orientações das autoridades de saúde, no que se refere ao distanciamento para tentar evitar a propagação do novo coronavírus, Ivy Moraes beijou, abraçou – e, claro, gritou muito! – ao chegar ao hotel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e encontrar um pequeno grupo de fãs à sua espera.



Tudo sobre o BBB20



Embora as fãs estivessem de máscara de proteção, algumas retiraram para beijar a ex-sister.



Sorrindo à toa, a mineira fez caras e bocas diante dos fotógrafos que estavam no local e divertiu as fãs.



BBB20: Daniel revela a Ivy que não está namorando Marcela



Agradecimento nas redes sociais



Ao usar suas redes sociais pela primeira vez, após o confinamento, Ivy Moraes fez uma selfie e agradeceu.



“Parei um pouquinho para mandar um vídeo para vocês para agradecer todo o carinho e todo amor que as pessoas estão me mandando. Pessoas que votoram para eu ficar, que torceram para mim lá dentro da casa. Um superbeijo, muito obrigada”, disse.



BBB20: Ivy é eliminada com 74,17% de votos



A mineira foi a 15ª participante a eliminada no reality, com 74,17%. Ela disputou a permanência com Thelma Assis, que teve 19,52%, e Rafa Kalimann, que recebeu 6,31% dos votos.



O Big Brother Brasil 20 termina na próxima segunda-feira (27).



BBB20: Manu revela sua ‘final perfeita’ do programa



BBB20: Eliminação de Ivy e novo Paredão bombam na web